Киянин зі співмешканкою намагалися вивезти з України 80 тисяч євро у сумках

Вилучені кошти на кордоні. Фото: Державна митна служба України

На митному посту "Вилок", що на кордоні з Румунією, митники зупинили спробу незаконного переміщення через кордон 80 тисяч євро. Громадянам повернули дозволену митним законодавством для переміщення через кордон валюту — по 10 тисяч євро, а решту вилучили.

Про це повідомила пресслужба Державної митної служби України в Facebook у вівторок, 21 травня.

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Подробиці події

Під час митного контролю в автомобілі 38-річного жителя Київщини та його співмешканки, які вирушили до Євросоюзу, була виявлена значна сума готівкою, яку вони намагалися перевезти у ході поїздки.

Жінка та чоловік стверджували, що дотримуються вітчизняного законодавства і перевозять кожен максимально дозволену без декларування суму — по 10 тисяч євро. Однак під час огляду салону авто митники виявили в одній із дорожніх сумок не заявлені ані письмово, ані усно валютні цінності у сумі 80 тисяч євро.

Подальші дії митників були згідно з встановленими процедурами. Громадянам було повернуто дозволену митним законодавством для переміщення через кордон валюту – по 10 тисяч євро, а решту, що становить понад 3,4 млн гривень за курсом Національного банку України, було вилучено.

Скриншот допису Державної митної служби України

Раніше на одному з КПП Одещини прикордонники та митники попередили спробу вивезення значної суми незадекларованої валюти. У громадянина Молдови було із собою 150 тисяч доларів, які він намагався приховано перевезти через кордон.

Також ми повідомляли, через контрольні пункти пропуску на Одещині громадяни намагались вивезти незадекларовану валюту на суму 3,8 мільйона гривень. На усіх порушників правоохоронці наразі склали адмінпротоколи, а валюту тимчасово вилучили.