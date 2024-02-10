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Хотел переплыть Тису на резиновом матрасе — возле границы с Венгрией задержали уклониста

10 февраля 2024 20:16
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Хотел переплыть Тису на резиновом матрасе — возле границы с Венгрией задержали уклониста
Уклонист и сопровождавшие его мужчины, а также пограничник. Фото: скриншот из видео ГПСУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Пограничники разоблачили и задержали уклониста, пытавшегося переплыть реку Тису на надувном матрасе. Мужчина планировал незаконно пересечь государственную границу и попасть в Венгрию.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в субботу, 10 февраля.

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Мужчина планировал добраться до Венгрии, переплыв Тису на надувном матрасе. Чтобы сделать это, мужчина надел гидрокостюм. Вместе с ним было двое мужчин, сопровождавших уклониста. Их задачей было проверить, есть ли поблизости пограничники. Тем временем нарушитель сидел в авто и ждал сигнала от сопроводителей. За свою "услугу" организаторы схемы должны были получить 4 тыс. долларов.

"Нарушителей обнаружили в 500 метрах от границы пограничники Мукачевского отряда. В их авто нашли надувной матрас и насос", — говорится в сообщении.

В настоящее время о незаконной деятельности мужчин уведомлена Нацполиция и составлен админпротокол. Дальнейшим рассмотрением дела будет заниматься суд.

Напомним, 4 февраля пограничники также задержали уклонистов, пытавшихся попасть в Венгрию через реку Тису. Мужчины хотели переплыть ее на резиновой лодке.

Добавим, на КПП "Маяки" пограничники обнаружили "незаметных" нарушителей в грузовой машине. Уклонисты разместились в спальном отсеке и на полу транспортного средства и пытались попасть в Молдову.

война
граница
Венгрия
Украина
пограничники
уклонисты
река
ГПСУ

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