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Хотів переплисти Тису на гумовому матраці — біля кордону з Угорщиною затримали ухилянта

10 лютого 2024 20:16
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Хотів переплисти Тису на гумовому матраці — біля кордону з Угорщиною затримали ухилянта
Ухилянт та чоловіки, які супроводжували його, а також прикордонник. Фото: скриншот з відео ДПСУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Прикордонники викрили та затримали ухилянта, який намагався переплисти річку Тису на надувному матраці. Чоловік планував незаконно перетнути державний кордон та потрапити в Угорщину.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України у суботу, 10 лютого.

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Чоловік планував дістатися до Угорщини, перепливши Тису на надувному матраці. Щоб зробити це, чоловік одягнув гідрокостюм. Разом з ним було двоє чоловіків, які супроводжували ухилянта. Їх завданням було перевірити, чи є поблизу прикордонники. Тим часом порушник сидів в авто та чекав на сигнал від супровідників. За свою "послугу" організатори схеми мали отримати 4 тис. доларів.

"Порушників виявили за 500 метрів від кордону прикордонники Мукачівського загону. У їхньому авто знайшли надувний матрац та насос", — йдеться в повідомленні.

Наразі про незаконну діяльність чоловіків повідомлено Нацполіцію та складено адмінпротокол. Подальшим розглядом справи займатиметься суд.

Нагадаємо, 4 лютого прикордонники також затримали ухилянтів, які намагалися потрапити до Угорщини через річку Тису. Чоловіки хотіли переплисти її на гумовому човні.

Додамо, на КПП "Маяки" прикордонники виявили "непомітних" порушників у вантажній машині. Ухилянти розмістилися у спальному відсіку та на підлозі транспортного засобу і намагалися потрапити в Молдову.

війна
кордон
Угорщина
Україна
прикордонники
ухилянти
річка
ДПСУ

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