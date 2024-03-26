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Хмельнитчанин зубами открыл за минуту 52 бутылки и установил рекорд

26 марта 2024 01:03
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Хмельнитчанин зубами открыл за минуту 52 бутылки и установил рекорд
Рекордсмен Алексей Кордзиховский откупоривает пиво зубами. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Глава Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова заявила, что житель Хмельницкого Алексей Кордзиховский в субботу, 23 марта, установил национальный рекорд Украины по количеству открытия зубами бутылок с металлическими крышками на скорость. Мужчина смог за минуту откупорить 52 бутылки сидра, несмотря на то, что изначально планировалось открыть 30.

Об этом сообщает сайт "Є".

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Так, на благотворительном мероприятии, где зарегистрировали рекорд, среди болельщиков состоялся розыгрыш ставок. Из собранных средств Алексей планирует приобрести дрон для военных. На нем будет написано имя его пропавшего без вести на войне брата, старшего солдата Олега Антония, которому мужчина и посвятил свой рекорд.

"Радует, что наши рекордсмены часто прибегают к таким оригинальным идеям и рекордам, которые могут вокруг сплачивать людей, чтобы собрать донаты на ВСУ. Чем креативнее идея рекорда, тем больше людей приобщаются к помощи. Это очень важно, ведь мы знаем, как тяжело сейчас проходит сбор средств на нужды армии", — отметила Ветрова.

Рекордсмен Алексей Кордиховский и руководитель реестра рекордов Лана Ветрова
Рекордсмен Алексей Кордзиховский и руководитель реестра рекордов Лана Ветрова. Фото: instagram.com/union.jack.km

Что известно об Алексее Кордзиховском

Алексей Кордзиховский по специальности юрист и общественный деятель. До начала полномасштабного вторжения РФ путешествовал и вел дневник путешественника. Увлекается также рукопашным боем, народной медициной и роуп-джампингом.

Этот рекорд уникален. Алексей признает, что никогда не тренировался открывать бутылки зубами и случайно выявил эту способность. Даже несмотря на большое количество открытых бутылок, его зубы ни разу не болели.

"У меня есть мечта: если бы какой-нибудь популярный телеканал согласился зафиксировать мой новый рекорд по открыванию бутылок не на скорость, а на количество. Я бы открыл 1000 бутылок. Хотел бы таким образом собрать средства в поддержку ВСУ. Я же могу открывать зубами как с правой стороны, так и с левой. А на установке этого рекорда я даже открывал две бутылки сразу! Все зафиксировано в видеоматериалах", — рассказал Корздиховский в комментарии Высокому Замку.

Рекордсмен Алексей Кордиховский
Рекордсмен Алексей Корздиховский. Фото: ye.ua/syspilstvo

Рекорды украинцев

Напомним, что 21-летний украинский плавец Владислав Бухов стал первым в истории нашей страны чемпионом мира на дистанции 50 метров вольным стилем.

Также мы писали, что Сборная Украины завоевала первую медаль на Кубке Европы по метательным легкоатлетическим дисциплинам. Золото завоевал украинский спортсмен Михаил Кохан.

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Украина
Хмельницкий
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зубы

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