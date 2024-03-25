Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Хмельничанин зубами відкрив за хвилину 52 пляшки та встановив рекорд arrow

Хмельничанин зубами відкрив за хвилину 52 пляшки та встановив рекорд

25 березня 2024 00:37
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Хмельничанин зубами відкрив за хвилину 52 пляшки та встановив рекорд
Рекордсмен Олексій Кордзіховський відкорковує пиво зубами. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Очільниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова заявила, що мешканець Хмельницького Олексій Кордзіховський у суботу, 23 березня, встановив національний рекорд України з кількості відкриття зубами пляшок із металевими кришками на швидкість. Чоловік зміг за хвилину відкоркувати 52 пляшки сидру, попри те, що спочатку планувалося відкрити 30.

Про це повідомляє сайт "Є".

Читайте також:

Рекорд з кількості відкриття зубами пляшок на швидкість

Так, на благодійному заході, де зареєстрували рекорд, серед вболівальників відбувся розіграш ставок. Зі зібраних коштів Олексій планує придбати дрон для військових. На ньому буде написано ім'я його зниклого безвісти на війні брата, старшого солдата Олега Антонія, якому чоловік і присвятив свій рекорд.

"Тішить, що наші рекордсмени часто вдаються до таких оригінальних ідей і рекордів, які можуть навколо згуртовувати людей, щоб зібрати донати на ЗСУ. Чим креативніша ідея рекорду, тим більше людей долучаються до допомоги. Це дуже важливо, адже ми знаємо, як важко зараз проходять збори коштів на потреби армії", — зазначила Вєтрова. 

Рекордсмен Олексій Кордзіховський та очільниця реєстру рекордів Лана Вєтрова
Рекордсмен Олексій Кордзіховський та очільниця реєстру рекордів Лана Вєтрова. Фото: instagram.com/union.jack.km

Що відомо про Олексія Кордзіховського

Олексій Кордзіховський за фахом юрист та громадський діяч. До початку повномасштабного вторгнення РФ подорожував та вів щоденник мандрівника. Захоплюється також рукопашним боєм, народною медициною та роуп-джампінгом.

Цей рекорд є унікальним. Олексій визнає, що ніколи не тренувався відкривати пляшки зубами і випадково виявив цю здібність. Навіть попри велику кількість відкритих пляшок, його зуби жодного разу не боліли.

"У мене є мрія: якби якийсь популярний телеканал погодився зафіксувати мій новий рекорд з відкривання пляшок не на швидкість, а на кількість. Я б відкрив 1000 пляшок. Хотів би таким чином зібрати кошти на підтримку ЗСУ. Я ж можу відкривати зубами як з правого боку, так і з лівого. А на встановленні цього рекорду я навіть відкривав дві пляшки одразу! Усе зафіксовано у відеоматеріалах", — розповів Кордзіховський у коментарі Високому Замку.

Рекордсмен Олексій Кордзіховський
Рекордсмен Олексій Кордзіховський. Фото: ye.ua/syspilstvo

Рекорди українців

Нагадаємо, що 21-річний український плавець Владислав Бухов став першим в історії нашої країни чемпіоном світу на дистанції 50 метрів вільним стилем.

Також ми писали, що Збірна України здобула першу медаль на Кубку Європи з метальних легкоатлетичних дисциплін. Золото здобув український спортсмен Михайло Кохан.

рекорд
Україна
Хмельницький
люди
зуби

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ