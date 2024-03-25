Хмельничанин зубами відкрив за хвилину 52 пляшки та встановив рекорд

Рекордсмен Олексій Кордзіховський відкорковує пиво зубами. Фото: скриншот

Очільниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова заявила, що мешканець Хмельницького Олексій Кордзіховський у суботу, 23 березня, встановив національний рекорд України з кількості відкриття зубами пляшок із металевими кришками на швидкість. Чоловік зміг за хвилину відкоркувати 52 пляшки сидру, попри те, що спочатку планувалося відкрити 30.

Про це повідомляє сайт "Є".

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Так, на благодійному заході, де зареєстрували рекорд, серед вболівальників відбувся розіграш ставок. Зі зібраних коштів Олексій планує придбати дрон для військових. На ньому буде написано ім'я його зниклого безвісти на війні брата, старшого солдата Олега Антонія, якому чоловік і присвятив свій рекорд.

"Тішить, що наші рекордсмени часто вдаються до таких оригінальних ідей і рекордів, які можуть навколо згуртовувати людей, щоб зібрати донати на ЗСУ. Чим креативніша ідея рекорду, тим більше людей долучаються до допомоги. Це дуже важливо, адже ми знаємо, як важко зараз проходять збори коштів на потреби армії", — зазначила Вєтрова.

Рекордсмен Олексій Кордзіховський та очільниця реєстру рекордів Лана Вєтрова. Фото: instagram.com/union.jack.km

Що відомо про Олексія Кордзіховського

Олексій Кордзіховський за фахом юрист та громадський діяч. До початку повномасштабного вторгнення РФ подорожував та вів щоденник мандрівника. Захоплюється також рукопашним боєм, народною медициною та роуп-джампінгом.

Цей рекорд є унікальним. Олексій визнає, що ніколи не тренувався відкривати пляшки зубами і випадково виявив цю здібність. Навіть попри велику кількість відкритих пляшок, його зуби жодного разу не боліли.

"У мене є мрія: якби якийсь популярний телеканал погодився зафіксувати мій новий рекорд з відкривання пляшок не на швидкість, а на кількість. Я б відкрив 1000 пляшок. Хотів би таким чином зібрати кошти на підтримку ЗСУ. Я ж можу відкривати зубами як з правого боку, так і з лівого. А на встановленні цього рекорду я навіть відкривав дві пляшки одразу! Усе зафіксовано у відеоматеріалах", — розповів Кордзіховський у коментарі Високому Замку.

Рекордсмен Олексій Кордзіховський. Фото: ye.ua/syspilstvo

Рекорди українців

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