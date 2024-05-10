Руководительницу Красного Креста подозревают в хищении гуманитарной помощи

Ксения Скрипник. Фото: Facebook-страница Ксении Скрипник

Руководительницу Красного креста Печерского района Киева Ксению Скрипник подозревают в хищении гуманитарной помощи. Ей грозит лишение свободы.

Об этом в четверг, 9 мая, сообщило издание "Политика страны" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

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Что известно о нарушении

По данным представителя правоохранительных органов, следователи установили, что Скрипник с еще одним мужчиной, который работал в Красном Кресте в качестве волонтера, использовали поддельные документы для продажи гуманитарной помощи. Также они присваивали себе средства с пожертвований на организацию. В ходе обысков у руководительницы Красного Креста изъяли гуманитарную помощь общей стоимостью в один миллион гривен.

За совершенное подозреваемым грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Напомним, недавно в Киевской области разоблачили сложную схему присвоения земель лесного фонда. Причастными к нарушению оказались служащие сельского совета и инженер-землеподрядчик. Им сообщили о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением.

Ранее во Львовской области разоблачили подрядчика, который во время строительства культурно-медицинского центра присвоил почти 300 тысяч гривен.