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Руководительницу Красного Креста подозревают в хищении гуманитарной помощи

10 мая 2024 01:20
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Руководительницу Красного Креста подозревают в хищении гуманитарной помощи
Ксения Скрипник. Фото: Facebook-страница Ксении Скрипник
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Руководительницу Красного креста Печерского района Киева Ксению Скрипник подозревают в хищении гуманитарной помощи. Ей грозит лишение свободы.

Об этом в четверг, 9 мая, сообщило издание "Политика страны" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

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Скринот Facebook-страницы Ксении Скрипник

Что известно о нарушении

По данным представителя правоохранительных органов, следователи установили, что Скрипник с еще одним мужчиной, который работал в Красном Кресте в качестве волонтера, использовали поддельные документы для продажи гуманитарной помощи. Также они присваивали себе средства с пожертвований на организацию. В ходе обысков у руководительницы Красного Креста изъяли гуманитарную помощь общей стоимостью в один миллион гривен.

За совершенное подозреваемым грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Напомним, недавно в Киевской области разоблачили сложную схему присвоения земель лесного фонда. Причастными к нарушению оказались служащие сельского совета и инженер-землеподрядчик. Им сообщили о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением.

Ранее во Львовской области разоблачили подрядчика, который во время строительства культурно-медицинского центра присвоил почти 300 тысяч гривен.

махинации
гуманитарная помощь
Красный Крест
волонтеры

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