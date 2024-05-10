Керівницю Червоного Хреста підозрюють у розкраданні гуманітарної допомоги

Ксенія Скрипник. Фото: Facebook-сторінка Ксенії Скрипник

Керівницю Червоного хреста Печерського району Києва Ксенію Скрипник підозрюють у розкраданні гуманітарної допомоги. Їй загрожує позбавлення волі.

Про це в четвер, 9 травня, повідомило видання "Політика країни" із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

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Що відомо про порушення

За даними представника правоохоронних органів, слідчі встановили, що Скрипник з іще одним чоловіком, який працював у Червоному Хресті як волонтер, використовували підроблені документи для продажу гуманітарної допомоги. Також вони привласнювали собі кошти з пожертв на організацію. Під час обшуків у керівниці Червоного Хреста вилучили гуманітарну допомогу загальною вартістю в один мільйон гривень.

За вчинене підозрюваним загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно на Київщині викрили складну схему привласнення земель лісового фонду. Причетними до порушення виявилися службовці сільської ради та інженер-землепідрядник. Їм повідомили про підозру у зловживанні владою або службовим становищем.

Раніше на Львівщині викрили підрядника, який під час будівництва культурно-медичного центру привласнив майже 300 тисяч гривень.