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Руководитель Краматорской прокуратуры Глушко погиб в ДТП

6 февраля 2024 15:57
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Руководитель Краматорской прокуратуры Глушко погиб в ДТП
Александр Глушко. Фото: Facebook/Донецкая областная прокуратура
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Глава Краматорской окружной прокуратуры Александр Глушко погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в понедельник, 5 февраля. Он проработал в органах прокуратуры более 18 лет.

Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

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Руководитель прокуратуры Краматорска погиб в ДТП 5 февраля

"Коллектив Донецкой областной прокуратуры выражает искренние соболезнования по поводу смерти коллеги. Сегодня в ДТП трагически погиб руководитель Краматорской окружной прокуратуры Глушко Александр Александрович. В марте ем бы исполнился 41 год", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в органах прокуратуры Донецкой области Глушко работал более 18 лет, а коллеги его уважали за профессионализм, честность, доброжелательность и ответственность.

"Он навсегда останется в нашей памяти и сердцах. Выражаем глубокие соболезнования семье и близким, разделяем ваши боли и горе", — добавили в прокуратуре.

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Скриншот поста Донецкой областной прокуратуры

Напомним, что в зоне боевых действий погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Александр Билоконь. Уроженцу Киевщины было 32 года.

Также мы писали, что на войне против России погиб актер Ровенского областного музыкально драматичного театра Владимир Фединчук. Это произошло 22 января во время боев вблизи Михайловки Донецкой области.

ДТП
смерть
Донецкая область
прокуратура
Краматорск

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