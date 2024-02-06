Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Керівник Краматорської прокуратури Глушко загинув у ДТП arrow

Керівник Краматорської прокуратури Глушко загинув у ДТП

6 лютого 2024 15:57
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Керівник Краматорської прокуратури Глушко загинув у ДТП
Олександр Глушко. Фото: Facebook/Донецька обласна прокуратура
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Очільник Краматорської окружної прокуратури Олександр Глушко загинув внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у понеділок, 5 лютого. Він пропрацював в органах прокуратури понад 18 років.

Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.

Читайте також:

Керівник прокуратури Краматорська загинув у ДТП 5 лютого

"Колектив Донецької обласної прокуратури висловлює щирі співчуття з приводу смерті колеги.
Сьогодні у дорожньо-транспортній пригоді трагічно загинув керівник Краматорської окружної прокуратури Глушко Олександр Олександрович. У березні йому мав би виповнитись 41 рік", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в органах прокуратури Донецької області Глушко працював понад 18 років, а колеги його поважали за професіоналізм, чесність, доброзичливість та відповідальність. 

"Він назавжди залишиться у нашій пам’яті і серцях. Висловлюємо глибокі співчуття родині та близьким, розділяємо ваші біль та горе", — додали у прокуратурі.

null
Скриншот допису Донецької обласної прокуратури

Нагадаємо, що у зоні бойових дій загинув чемпіон світу та Європи з пауерліфтингу Олександр Білоконь. Уродженцю Київщини було 32 роки.

Також ми писали, що на війні проти Росії загинув актор Рівненського обласного музично-драматичного театру Володимир Федінчук. Це сталося 22 січня під час боїв поблизу Михайлівки Донецької області.

ДТП
смерть
Донецька область
прокуратура
Краматорськ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

24 січня 2024

23:58 Мобілізація в Україні — які зміни чекають на юнаків з 18 років

Актуальне по темі