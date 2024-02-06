Керівник Краматорської прокуратури Глушко загинув у ДТП

Олександр Глушко. Фото: Facebook/Донецька обласна прокуратура

Очільник Краматорської окружної прокуратури Олександр Глушко загинув внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у понеділок, 5 лютого. Він пропрацював в органах прокуратури понад 18 років.

Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.

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"Колектив Донецької обласної прокуратури висловлює щирі співчуття з приводу смерті колеги.

Сьогодні у дорожньо-транспортній пригоді трагічно загинув керівник Краматорської окружної прокуратури Глушко Олександр Олександрович. У березні йому мав би виповнитись 41 рік", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в органах прокуратури Донецької області Глушко працював понад 18 років, а колеги його поважали за професіоналізм, чесність, доброзичливість та відповідальність.

"Він назавжди залишиться у нашій пам’яті і серцях. Висловлюємо глибокі співчуття родині та близьким, розділяємо ваші біль та горе", — додали у прокуратурі.

Скриншот допису Донецької обласної прокуратури

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