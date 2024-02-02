Каспаров объяснил, почему Запад не смог помешать вторжению России в Украину

Гарри Каспаров. Фото: Одесса News

Известный политический и общественный деятель Гарри Каспаров убежден, что западные союзники могли помешать вторжению России в Украину еще в 2020 году, и даже в 2021 еще не поздно. Но Соединенные Штаты и их союзники до сих пор ощущают себя расслабленными после распада Советского Союза и все это время не воспринимали угрозу со стороны Владимира Путина серьезно.

Такое мнение Каспаров высказал в интервью журналистке Новини.LIVE.

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Запад расслабился после распада СССР

Отвечая на вопрос журналистки Новини.LIVE мог ли Запад помешать вторжению России в Украину, Каспаров уверенно ответил: "Конечно". Однако у США и их союзников не хватило воли к этому.

"Проблема в том, что на момент окончания Холодной войны и победы свободного мира возникла ситуация, при которой победители расслабились. Мероприятие оказалось без стратегической цели, Советский Союз развалился, Россия выглядела неспособной к каким-либо серьезным вызовам", — считает Каспаров.

Каспаров считает, что именно это и явилось фатальной ошибкой западных стран, поскольку не выступил с новой инициативой видения мира в связи с распадом СССР.

"В переломные и исторические моменты важно выйти с планом действий. Администрация Клинтона тогда оказалась неспособна выступить с каким-то своим видением мира. Да, тогда поднимались рынки, началось экономическое процветание, но какой-то единой концепции развития мира не было", — пояснил он.

Запад не реагировал на угрозы со стороны РФ

Чтобы объяснить свою точку зрения, Каспаров напомнил, что Клинтон в 90-х годах имел двухпартийную поддержку Конгресса для недопуска начала российско-иранского ядерного сотрудничества. Однако он ничего не сделал, просто взяв честное слово из тогдашнего президента РФ Бориса Ельцина.

Также Каспаров напомнил, что именно под давлением американцев в 1994 году Украина отдала свой ядерный арсенал.

"Это огромный потенциал, который на тот момент совокупно превышал английский, французский и китайский. Масштаб третий в мире. Под какие гарантии это было сделано — все мы видели. Все эти документы оказались ничего не стоившими бумажками", — пояснил Каспаров.

Каспаров также напомнил, что Запад молчал, когда к власти в России пришел Путин и развязал вторую войну в Чечне.

"Что-то сделать пытался Буш и надо сказать, что его президентство, на мой взгляд, было намного лучше, чем многие считают. По крайней мере, он сумел задавить терроризм в зародыше. Хотя ситуация в Ираке и в Афганистане была нестабильной, но по крайней мере они не поступали так. нагло, как сейчас", — объяснил свое мнение Каспаров.

Ранее мы рассказывали, что бывший Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис спрогнозировал, когда могут состояться переговоры между Украиной и Россией. По его словам, они возможны после выборов в США.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин намекает Соединенным Штатам Америки, что готов обсудить завершение войны в Украине. Он сигнализирует через неофициальные каналы, что готов к переговорам о предстоящих мерах безопасности для Киева.