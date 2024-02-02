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Каспаров пояснив, чому Захід не зміг завадити вторгненню Росії до України

2 лютого 2024 15:04
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Каспаров пояснив, чому Захід не зміг завадити вторгненню Росії до України
Гаррі Каспаров. Фото: Одесса News
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Відомий політичний і громадський діяч Гаррі Каспаров переконаний, що західні союзники могли завадити вторгненню Росії до України ще у 2020 році, і навіть у 2021 ще було не пізно. Але Сполучені Штати та їх союзники і досі почуваються розслабленими після розпаду Радянського Союзу і весь цей час не сприймали загрозу з боку Володимира Путіна серйозно.

Таку думку Каспаров висловив в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE.

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Захід розслабився після розпаду СРСР

Відповідаючи на питання журналістки Новини.LIVE чи мыг би Захід завадити вторгненню Росії до України, Каспаров упевнено відповів: "Звичайно". Проте у США і їх союзників не вистачило волі до цього.

"Проблема в тому, що на момент закінчення Холодної війни та перемоги вільного світу виникла ситуація, за якої переможці розслабилися. Захід опинився без стратегічної мети, Радянський Союз розвалився, Росія виглядала нездатною до якихось серйозних викликів", — вважає Каспаров.

Каспаров вважає, що саме це і стало фатальною помилкою західних країн, оскільки не виступив із новою ініціативою бачення світу у зв'язку з розпадом СРСР.

"У переломні та історичні моменти важливо вийти із планом дій. Адміністрація Клінтона тоді виявилася нездатною виступити з якимось своїм баченням світу. Так, тоді піднімалися ринки, почалося економічне процвітання, але якоїсь єдиної концепції розвитку світу не було", — пояснив він.

Захід не реагував на загрози з боку РФ

Щоб пояснити свою точку зору Каспаров нагадав, що Клінтон у 90-х роках мав двопартійну підтримку Конгресу для недопуску початку російсько-іранського ядерного співробітництва. Проте він нічого не зробив, просто взявши чесне слово з тодішнього презиидента РФ Бориса Єльцина.

Також Каспаров нагадав, що саме під тиском американців у 1994 році, Україна віддала свій ядерний арсенал.

"Це величезний потенціал, який на той момент сукупно перевищував англійський, французький та китайський. Масштаб третій у світі. Під які гарантії це було зроблено — всі ми бачили. Всі ці документи виявились папірцями, які нічого не коштували", — пояснив Каспаров.

Каспаров також нагадав, що Захід мовчав, коли до влади у Росії прийшов Путін та розв'язав другу війну в Чечні.

"Щось зробити намагався Буш і треба сказати, що його президентство, на мій погляд, було набагато кращим, ніж багато хто вважає. Принаймні він зумів задавити тероризм у зародку. Хоча ситуація в Іраку та в Афганістані була нестабільною, але принаймні вони не поводилися так нахабно, як зараз", — пояснив свою думку Каспаров.

Раніше ми розповідали, що колишній Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс спрогнозував, коли можуть відбутися переговори між Україною та Росією. За його словами, вони можливі після виборів у Сполучених Штатах Америки.

Нагадуємо, що російський диктатор Володимир Путін натякає Сполученим Штатам Америки, що готовий обговорити завершення війни в Україні. Він сигналізує через неофіційні канали, що готовий до переговорів про майбутні заходи безпеки для Києва.

США
війна
НАТО
Україна
Гаррі Каспаров
світ
інтерв'ю
Росія

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