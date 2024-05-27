Назначение на должность министра: комментарий Карандеева

Ростислав Карандеев. Фото: скриншот

Конфигурация государственной сферы в части вопросов культуры и информационной политики, на сегодняшний день является предметом внимания и президента Украины, и депутатов, и премьер-министра. Следовательно, решения, которые будут найдены в этом плане, будут самыми оптимальными.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал и.о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев, комментируя свое возможное назначение на этот пост.

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"Я уже из в.и.о., временно исполняющего обязанности, стал как продолжительно исполняющий обязанности. Столько времени, что это уже не "временно", а "длительно". Но это такая небольшая шутка. Дело в том, что мы постоянно находимся в состоянии поиска, и политики, принимающие решения, очевидно, ищут наиболее оптимальные формы", — отметил Карандеев.

По его словам, независимо от принимаемых кадровых решений они будут направлены только на улучшение работы сферы культуры.

"Чтобы государство лучше выполняло свою миссию регулирования и поддержки культурных инициатив и развития, в том числе тех элементов, без которых культура невозможна. А именно создание инфраструктуры и строительство новых объектов", — подытожил и.о. министра.

Напомним, по словам и. министра культуры и информационной политики, Минкульт не ведет учет и не может отследить точное количество культурных деятелей, которые не возвращаются в Украину из зарубежных гастролей. Этим вопросом больше занимается Государственная пограничная служба. Однако действительно есть артисты, которые не возвращаются в Украину из-за страха войны.