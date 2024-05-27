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Карандєєв прокоментував можливе призначення на пост міністра культури

27 травня 2024 06:00
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Призначення на посаду міністра: коментар Карандєєва
Ростислав Карандєєв. Фото: скріншот
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Конфігурація державної сфери в частині питань культури та інформаційної політики, на сьогодні є предметом уваги і президента України, і депутатів, і прем’єр-міністра. Відтак рішення, які будуть знайдені в цьому плані — будуть найоптимальнішими.

Про це в коментарі Новини.LIVE сказав в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв, коментуючи своє ймовірне призначення на цю посаду.

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"Я вже з т.в.о., тимчасово виконуючого обовʼязків став як тривало виконуючий обовʼязків. Стільки часу, що це вже не "тимчасово", а "тривало". Але це такий невеличкий жарт. Справа в тому, що ми постійно знаходимося в стані пошуку і політики, які приймають рішення, очевидно, шукають найбільш оптимальні форми", — відзначив Карандєєв.

За його словами, незалежно від кадрових рішень, які будуть прийматися, вони будуть спрямовані тільки на покращення роботи сфери культури.

"Аби держава краще виконувала свою місію регулювання і підтримки культурних ініціатив та розвитку, в тому числі тих елементів, без яких культура неможлива. А саме створення інфраструктури і будівництва нових об’єктів", — підсумував в.о. міністра.

Нагадаємо, за словами в.о. міністра культури та інформаційної політики, Мінкульт не веде обліку та не може відслідкувати точну кількість культурних діячів, які не повертаються до України із закордонних гастролей. Цим питанням більше займається Державна прикордонна служба. Проте справді є артисти, які не повертаються до України через страх війни.

культура
політики
уряд

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