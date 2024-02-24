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Канада выделила Украине 130 миллионов долларов — куда потратят деньги

24 февраля 2024 21:41
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Канада выделила Украине 130 миллионов долларов — куда потратят деньги
Владимир Зеленский и Джастин Трюдо. Фото: Офис президента
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Канада выделит Украине около 130 млн долларов на послевоенное восстановление. Среди прочего, 11,5 млн долларов будет использовано на достройку Национального музея Голодомора-геноцида в Киеве.

Об этом объявили в офисе премьер-министра Канады Джастина Трюдо во время визита в Киев, сообщает Bloomberg.

Канада предоставит Украине финансовую помощь

Более 57 млн долларов США Канада направит на помощь по развитию мира и безопасности в Украине. В частности, речь идет о разминировании, киберподдержке и разведывательной помощи.

Еще около 11,5 млн долларов США будет использовано на достройку Национального музея Голодомора-геноцида в Киеве.

Кроме этого, почти 17 млн долларов США будет выделено на оказание гуманитарной помощи, 30 миллионов — на помощь по развитию и еще почти 14 миллионов — на разнообразную стабилизационную помощь.

В частности, речь идет об уменьшении угроз от химического оружия, противодействии дезинформации и ряде других проектов.

Ранее мы сообщали, что в Киев прибыл с визитом премьер-министр Канады Джастин Трюдо. С Зеленским они подписали очередное соглашение о безопасности.

Трюдо заявил, что Украина защищает другие государства мира от войны.

Владимир Зеленский
Киев
война
финансовая помощь
Украина
Джастин Трюдо

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