Канада виділила Україні 130 мільйонів доларів — куди витратять гроші

Володимир Зеленський і Джастін Трюдо. Фото: Офіс президента

Канада виділить Україні близько 130 млн доларів на післявоєнну відбудову. З-поміж усього іншого, 11,5 млн доларів буде використано на добудову Національного музею Голодомору-геноциду в Києві.

Про це оголосили в офісі прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо під час його візиту до Києва, повідомляє Bloomberg.

Канада надасть Україні фінансову допомогу

Більше 57 млн доларів США Канада направить на допомогу із розбудови миру й безпеки в Україні. Зокрема йдеться про розмінування, кіберпідтримку та розвідувальну допомогу.

Ще близько 11,5 млн доларів США буде використано на добудову Національного музею Голодомору-геноциду в Києві.

Крім цього, майже 17 млн доларів США буде виділено на надання гуманітарної допомоги, 30 мільйонів — на допомогу з розвитку і ще майже 14 мільйонів — на різноманітну стабілізаційну допомогу.

Зокрема йдеться про зменшення загроз від хімічної зброї, протидію дезінформації й низку інших проєктів.

Раніше ми повідомляли, що до Києва прибув з візитом прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. З Зеленським вони підписали чергову безпекову угоду.

Трюдо заявив, що саме Україна захищає інші держави світу від війни.