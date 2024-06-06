Мобилизация работников Киевского метро

Машинист Киевского метрополитена. Фото: Facebook КП "Киевский метрополитен"

В Киевском метрополитене существенно не хватает машинистов и других работников из-за мобилизации. В большинстве случаев им не помогает даже бронирование, повестки приходят на место работы.

Об этом анонимно сообщил один из работников подземки в общении с журналистами ТСН в четверг, 6 июня.

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"Все чаще работников метро мобилизуют в армию, а машинистов для работы на линиях становится меньше, также уменьшается количество работников ремонтных бригад, которые чинят поезда, обслуживают тоннели, эскалаторы и проверяют техническое состояние путей", — рассказал ТСН анонимный собеседник.

По его словам, не помогает даже бронирование. Работники подземки получают повестки на рабочем месте. Также он отмечает, что мобилизация работников происходит очень хаотично и без разбора — мобилизуют почти всех.

"Например, никто не смотрит на то, что в армию мобилизуют "дефицитных специалистов". Я имею в виду машинистов. Это действительно уникальный персонал. На его подготовку было затрачено много ресурсов и времени. То же самое касается слесарей и электриков - они у наших депо по весу золота. Почему-то с этим никто не считается", — отметил работник Киевского метро.

В КП "Киевский метрополитен" журналистам ТСН подтвердили, что действительно идет мобилизация работников подземки. Именно поэтому на предприятии открыто много вакансий, в основном для рабочих профессий.

Из-за активной мобилизации и нехватки специалистов пришлось изменить графики прибытия поездов на станцию. С недавнего времени ждать поезд нужно на 40-50 секунд дольше.

Напомним, ранее мы сообщали, что киевлянам и гостям столицы придется дольше ждать поезда метро из-за нехватки машинистов и работников подземки.

В 2024 году в Украине в госорганах и органах местного самоуправления катастрофически не хватает работников. Во время военного положения ситуация ежемесячно ухудшается.