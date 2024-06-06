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"Кадровий голод" у Київському метрополітені — як вплинула мобілізація на громадський транспорт

6 червня 2024 09:06
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Степан Гафтко
редактор
Мобілізація працівників Київського метро
Машиніст Київського метрополітену. Фото: Facebook КП "Київський метрополітен"
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

У Київському метрополітені суттєво не вистачає машиністів та інших працівників через мобілізацію. У більшості випадків їм не допомагає навіть бронювання, повістки приходять на місце роботи.

Про це анонімно повідомив один із працівників підземки у спілкуванні з журналістами ТСН у четвер, 6 червня.

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"Все частіше працівників метро мобілізують до війська, а машиністів для роботи на лініях стає менше, також меншає кількість працівників ремонтних бригад, які лагодять потяги, обслуговують тунелі, ескалатори та перевіряють технічний стан колій", — розповів ТСН анонімний співрозмовник. 

За його словами, не допомагає навіть бронювання. Працівники підземки отримують повістки на робочому місці. Також він зазначає, що мобілізація працівників відбувається дуже хаотично та без розбору — мобілізують майже всіх.

"Наприклад, ніхто не дивиться на те, що до війська мобілізують "дефіцитних спеціалістів". Я маю на увазі машиністів. Бо це дійсно унікальний персонал. На його підготовку було затрачено багато ресурсів та часу. Теж саме стосується слюсарів та електриків – вони у наших депо на вагу золота. Чомусь з цим ніхто не рахується", — зазначив працівник Київського метро.

У КП "Київський метрополітен" журналістам ТСН підтвердили, що дійсно, наразі іде мобілізація працівників підземки. Саме тому у підприємстві відкрито багато вакансій, в основному для робітничих професій.

Через активну мобілізацію, та нестачу спеціалістів довелось змінити графіки прибуття потягів на станцію. Віднедавна очікувати потяг потрібно на 40-50 секунд довше.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що киянам та гостям столиці доведеться довше чекати потяги метро через нестачу машиністів та працівників підземки. 

У 2024 році в Україні в держорганах та в органах місцевого самоврядування катастрофічно не вистачає працівників. Під час воєнного стану ситуація щомісяця погіршується.

метро
Київ
громадський транспорт
мобілізація
бронювання
війна в Україні
транспорт

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