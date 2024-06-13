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Кабмин изменил правила проверки водителей за рулем — какая будет процедура

13 июня 2024 20:46
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
Проверка водителей за рулем - Кабмин внес важные изменения
Проверка полицией водителя за рулем. Фото: mmr.net.ua
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Кабинет Министров Украины внес изменения в процедуру проверки водителей. Они касаются нахождения за рулем в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

Об этом заявил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram в четверг, 13 июня.

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"Внесены изменения в Порядок направления водителей транспортных средств для проведения осмотра с целью выявления состояния алкогольного, наркотического или иного опьянения или нахождения под влиянием лекарственных препаратов, снижающих внимание и быстроту реакции, и проведение такого осмотра", — отметил Мельничук.

По его словам, предусмотрено, что осмотр водителя транспортного средства в учреждении здравоохранения проводится в любое время суток с применением специальных технических средств (законодательно регулируемых средств измерительной техники, отвечающих требованиям законодательства о метрологии и метрологической деятельности), тестов на содержание наркотического средства или психотропного вещества в организме личности.

"При положительном результате теста обязательно подтверждение наличия наркотического средства или психотропного вещества лабораторным исследованием", — добавил чиновник.

Напомним, Патрульная полиция инициировала обсуждение изменений в правила ПДД, которые ограничат количество возможных нарушений правил водителем до трех в год. Ведь часто отдельные автолюбители за такой период имеют по 20-30 нарушений.

Как известно, в летний период городские улицы заполонили велосипедисты и пользователи электросамокатов. Однако незнание или несоблюдение правил дорожного движения может обернуться для них штрафами.

Мы также писали, что проезд на красный сигнал светофора запрещен. Но существуют исключения из правил, когда нарушители остаются без наказания.

алкоголь
ПДД
изменения
наркотики
водители
автомобиль
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правила
Кабинет министров
транспорт
Тарас Мельничук

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