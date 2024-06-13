Проверка водителей за рулем - Кабмин внес важные изменения

Проверка полицией водителя за рулем. Фото: mmr.net.ua

Кабинет Министров Украины внес изменения в процедуру проверки водителей. Они касаются нахождения за рулем в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

Об этом заявил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram в четверг, 13 июня.

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"Внесены изменения в Порядок направления водителей транспортных средств для проведения осмотра с целью выявления состояния алкогольного, наркотического или иного опьянения или нахождения под влиянием лекарственных препаратов, снижающих внимание и быстроту реакции, и проведение такого осмотра", — отметил Мельничук.

По его словам, предусмотрено, что осмотр водителя транспортного средства в учреждении здравоохранения проводится в любое время суток с применением специальных технических средств (законодательно регулируемых средств измерительной техники, отвечающих требованиям законодательства о метрологии и метрологической деятельности), тестов на содержание наркотического средства или психотропного вещества в организме личности.

"При положительном результате теста обязательно подтверждение наличия наркотического средства или психотропного вещества лабораторным исследованием", — добавил чиновник.

Напомним, Патрульная полиция инициировала обсуждение изменений в правила ПДД, которые ограничат количество возможных нарушений правил водителем до трех в год. Ведь часто отдельные автолюбители за такой период имеют по 20-30 нарушений.

Как известно, в летний период городские улицы заполонили велосипедисты и пользователи электросамокатов. Однако незнание или несоблюдение правил дорожного движения может обернуться для них штрафами.

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