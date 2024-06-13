Перевірка водіїв за кермом — Кабмін вніс важливі зміни

Перевірка поліцією водія за кермом. Фото: mmr.net.ua

Кабінет міністрів України вніс зміни до процедури перевірки водіїв. Вони стосуються перебування за кермом у стані наркотичного чи алкогольного сп'яніння.

Про це заявив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram у четвер, 13 червня.

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"Внесено зміни до Порядку направлення водіїв транспортних засобів для проведення огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, і проведення такого огляду", — зазначив Мельничук.

За його словами, передбачено, що огляд водія транспортного засобу в закладі охорони здоров’я проводиться в будь-який час доби із застосуванням спеціальних технічних засобів (законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, які відповідають вимогам законодавства про метрологію та метрологічну діяльність), тестів на вміст наркотичного засобу або психотропної речовини в організмі особи.

"При позитивному результаті тесту обов'язковим є підтвердження наявності наркотичного засобу або психотропної речовини лабораторним дослідженням", — додав посадовець.

Нагадаємо, Патрульна поліція ініціювала обговорення змін до правил ПДР, які обмежить кількість можливих порушень правил водієм до трьох на рік. Адже часто окремі автолюбителі мають за такий період по 20-30 порушень.

Як відомо, у літній період міські вулиці заполонили велосипедисти та користувачі електросамокатів. Проте незнання або недотримання правил дорожнього руху може обернутися для них штрафами.

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