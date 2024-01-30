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Кабмин утвердил новый законопроект о мобилизации, — нардеп Гончаренко

30 января 2024 13:26
обновлено: 13:35
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Кабмин утвердил новый проект закона о мобилизации сегодня 29 января
Заседание Кабинета министров Украины. Фото: Кабмин
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Кабинет Министров Украины утвердил новый законопроект о мобилизации. Документ был направлен на рассмотрение в Верховную Раду Украины.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

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Нардеп Гончаренко распространил в сети информацию о том, что Кабинет Министров согласовал и утвердил новый проект закона о мобилизации и прохождении военной службы. Кабмин направил документ на рассмотрение Верховной Рады.

Скриншот сообщения Гончаренко
Скриншот поста Гончаренко

Нардеп указал, что текста будущего закона пока нет.

"Текста законопроекта еще нет, как только будет — сразу дам знать", — отметил Гончаренко.

Скриншот сообщения Гончаренко
Скриншот поста Гончаренко

Напомним, в Украине продолжаются обсуждения нового законопроекта о мобилизации и внесения правок в него. В то же время народные депутаты смогут принять этот законопроект не раньше, чем в марте.

Добавим, народный депутат Михаил Цымбалюк заявил, что в новом законопроекте о едином реестре военнообязанных не будет пунктов о блокировании счета или запретов на использование имущества в случае неявки в военкомат. Однако в базе данных реестра будет внесена вся информация о гражданине.

Кабинет министров
Верховная Рада
Алексей Гончаренко
Украина
мобилизация
законопроект
народные депутаты

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