Кабмин утвердил новый проект закона о мобилизации сегодня 29 января

Заседание Кабинета министров Украины. Фото: Кабмин

Кабинет Министров Украины утвердил новый законопроект о мобилизации. Документ был направлен на рассмотрение в Верховную Раду Украины.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

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Нардеп Гончаренко распространил в сети информацию о том, что Кабинет Министров согласовал и утвердил новый проект закона о мобилизации и прохождении военной службы. Кабмин направил документ на рассмотрение Верховной Рады.

Скриншот поста Гончаренко

Нардеп указал, что текста будущего закона пока нет.

"Текста законопроекта еще нет, как только будет — сразу дам знать", — отметил Гончаренко.

Скриншот поста Гончаренко

Напомним, в Украине продолжаются обсуждения нового законопроекта о мобилизации и внесения правок в него. В то же время народные депутаты смогут принять этот законопроект не раньше, чем в марте.

Добавим, народный депутат Михаил Цымбалюк заявил, что в новом законопроекте о едином реестре военнообязанных не будет пунктов о блокировании счета или запретов на использование имущества в случае неявки в военкомат. Однако в базе данных реестра будет внесена вся информация о гражданине.