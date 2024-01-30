Кабмін затвердив новий проєкт закону про мобілізацію сьогодні 29 січня

Засідання Кабінету міністрів України. Фото: Кабмін

Кабінет Міністрів України затвердив новий законопроєкт про мобілізацію. Документ направили на розгляд до Верховної Ради України.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

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Нардеп Гончаренко поширив у мережі інформацію про те, що Кабінет Міністрів узгодив та затвердив новий проєкт закону про мобілізацію та проходження військової служби. Кабмін направив документ на розгляд до Верховної Ради.

Скриншот допису Гончаренка

Нардеп зазначив, що наразі тексту майбутнього закону ще немає.

"Тексту законопроєкту ще немає, як тільки буде — одразу дам знати", — зазначив Гончаренко.

Скриншот допису Гончаренка

Нагадаємо, в Україні тривають обговорення нового законопроєкту про мобілізацію та внесення правок до нього. Водночас народні депутати зможуть ухвалити цей законопроєкт не раніше, аніж у березні.

Додамо, народний депутат Михайло Цимбалюк заявив, що в новому законопроєкті про єдиний реєстр військовозобовʼязаних не буде пунктів про блокування рахунків або ж заборон на використання майна у випадку неявки до військкомату. Однак у базі даних реєстру буде внесена вся інформація про громадянина.