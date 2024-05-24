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Кабмин исключил каннабис из списка тяжелых наркотиков — детали

24 мая 2024 18:21
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Кабмин исключил каннабис из списка тяжелых наркотиков — детали
Акция в поддержку легализации каннабиса. Фото иллюстративное: УНИАН
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Правительство Украины внесло изменения в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Теперь из списка тяжелых наркотиков был изъят каннабис.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета Министров Украины Тарас Мельничук в пятницу, 24 мая.

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"Исключены каннабис, смола каннабиса, экстракты и настойки каннабиса из списка особо опасных наркотических средств, обращение которых запрещено, и тетрагидроканнабинол из списка опасных психотропных веществ, обращение которых запрещено", — заявил Мельничук.

В свою очередь каннабис и другие, производные от него, вещества включили в список растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, оборот которых допускается для использования в учебных целях, образовательной и научной деятельности, в производстве наркотических средств, психотропных веществ и лекарственных средств последующего применения в медицинской практике.

Мельничук также подчеркнул, что изменения вступают в силу с 16 августа 2024 года. С 16 февраля 2027 года предельно допустимое содержание концентрации тетрагидроканнабинола в высушенной соломе конопли для промышленных целей не будет превышать 0,3 процента.

Напомним, в декабре 2023 года Верховная рада во втором чтении приняла законопроект о легализации медицинского каннабиса в Украине.

Представители политической партии "Батькивщина" хотели обратиться в Конституционный суд с целью отмены закона о легализации медицинского каннабиса. Глава фракции Юлия Тимошенко заявила, что этот законопроект "легализует наркобизнес и наркомафию".

Кабинет министров
наркотики
каннабис
Украина
медицина

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