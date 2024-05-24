Кабмін виключив канабіс зі списку важких наркотиків — деталі

Акція на підтримку легалізації канабісу. Фото ілюстративне: УНІАН

Уряд України вніс зміни до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Тепер зі списку важких наркотиків було вилучено канабіс.

Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів України Тарас Мельничук у п'ятницю, 24 травня.

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"Виключено канабіс, смолу канабісу, екстракти і настойки канабісу зі списку особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, та тетрагідроканнабінол зі списку небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено", — заявив Мельничук.

В свою чергу канабіс та інші, похідні від нього, речовини включили до списку рослин, що містять наркотичні засоби та психотропні речовини, обіг яких допускається для використання в навчальних цілях, освітній та науковій діяльності, у виробництві наркотичних засобів, психотропних речовин та лікарських засобів для подальшого застосування в медичній практиці.

Мельничук також наголосив, що зміни набирають чинності з 16 серпня 2024 року. З 16 лютого 2027 року гранично допустимий вміст концентрації тетрагідроканнабінолу у висушеній соломі конопель для промислових цілей не перевищуватиме 0,3 відсотка.

Нагадаємо, у грудні 2023 року Верховна рада в другому читанні ухвалила законопроєкт про легалізацію медичного канабісу в Україні.

Представники політичної партії "Батьківщина" хотіли звернутися до Конституційного суду з метою скасування закону про легалізацію медичного канабісу. Голова фракції Юлія Тимошенко заявила, що цей законопроєкт "легалізує наркобізнес і наркомафію".