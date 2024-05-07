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Кабмин продолжил бронирование от мобилизации

7 мая 2024 13:58
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Кабмин продолжил бронирование от мобилизации
Заседание Кабмина. Фото архивное: Денис Шмыгаль
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Кабинет министров продлил бронирование от мобилизации еще на месяц. Соответствующее решение было принято во вторник, 7 мая.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Продолжение бронирования от мобилизации

По словам Мельничука, продолжение бронирования касается тех решений, которые не закончились на день принятия этого.

"Установлено, что сроки действия отсрочок от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленных военнообязанным соответствующими решениями Министерства экономики согласно постановлению КМУ от 27.01.2023 N 76 "Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" по бронированию военнообязанных на период мобилизации на военное время, которые не закончились на день принятия этого решения, продлеваются автоматически на один месяц, — говорится в сообщении.

Бронирование от мобилизации
Скриншот

 

Напомним, на днях Кабмин продлил бронь от мобилизации для работников одного из направлений транспортной отрасли.

Ранее юрист объяснила, при каких условиях забронированные от мобилизации работники могут выезжать за границу во время военного положения.

Кабинет министров
война
мобилизация
бронирование
война в Украине

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