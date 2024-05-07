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Кабмін продовжив бронювання від мобілізації

7 травня 2024 13:58
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Кабмін продовжив бронювання від мобілізації
Засідання Кабміну. Фото архівне: Денис Шмигаль
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Кабінет міністрів продовжив бронювання від мобілізації ще на місяць. Відповідне рішення ухвалили у вівторок, 7 травня. 

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук. 

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Продовження бронювання від мобілізації

За словами Мельничука, продовження бронювання стосується тих рішень, які не закінчилися на день прийняття цього. 

"Установлено, що строки дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих військовозобов’язаним відповідними рішеннями Міністерства економіки згідно із постановою КМУ від 27.01.2023 N 76 "Деякі питання реалізації положень Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації на воєнний час", які не закінчилися на день прийняття цього рішення, продовжуються автоматично на один місяць", — йдеться у повідомленні.

Бронювання від мобілізації
Скриншот

 

Нагадаємо, днями Кабмін продовжив бронь від мобілізації для працівників одного з напрямків транспортної галузі.

Раніше юристка пояснила, за яких умов заброньовані від мобілізації працівники можуть виїжджати за кордон під час воєнного стану.

Кабінет міністрів
війна
мобілізація
бронювання
війна в Україні

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