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Кабмин хочет предоставить бронь от мобилизации заводчикам верблюдов — скандальный перечень

19 марта 2024 10:48
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Кабмин хочет предоставить бронь от мобилизации разведчикам верблюдов — скандальный перечень
Мужчины в ТЦК. Иллюстративное фото: ДОТЦК и СП / Facebook
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Кабинет Министров Украины намерен бронировать работников в отраслях, которые считает критически важными для развития страны, однако не все из них имеют отношение к тяжелой промышленности или обороне. В частности, в этом перечне есть такие специальности, как разведение верблюдов, выращивание ягод, штукатурные и малярные работы.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

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Бронь от мобилизации

По его словам, работники этих отраслей подпадают под бронирование. Это означает, что их трудоустройство и деятельность имеют немаловажное значение для стабильности экономики страны. Народный депутат также отметил, что в список стратегически важных отраслей также вошли издания каталогов, компьютерные игры, производство кино и телепрограмм.

Кабмин хочет предоставить бронь от мобилизации разведчикам верблюдов — скандальный перечень - фото 1
Перечень экономической деятельности, которые критически важны для развития страны. Фото: скриншот
Кабмин хочет предоставить бронь от мобилизации разведчикам верблюдов — скандальный перечень - фото 2
Перечень экономической деятельности, которые критически важны для развития страны. Фото: скриншот
Кабмин хочет предоставить бронь от мобилизации разведчикам верблюдов — скандальный перечень - фото 3
Перечень экономической деятельности, которые критически важны для развития страны. Фото: скриншот

Однако отмечается, что ни оборонных, ни промышленных предприятий в этом списке нет.

"Это выглядит не смешно, а абсолютно абсурдно. Разведение верблюдов или производство сериалов теперь экономически важнее тех, кто обеспечивает наш ВВП и способность вести войну?" — пишет нардеп.

Напомним, что Омбудсмен Лубинец раскритиковал поправки к закону о мобилизации относительно полномочий для ТЦК.

Также мы писали о том, что даже во время военного положения и общей мобилизации ряд военнообязанных лиц в Украине имеют право на отсрочку от призыва на военную службу. К примеру, многодетные родители.

Алексей Гончаренко
нардепы
мобилизация
ТЦК и СП
специальность

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