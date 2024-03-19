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Кабмін хоче надати бронь від мобілізації розвідникам верблюдів — скандальний перелік

19 березня 2024 10:48
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Кабмін хоче надати бронь від мобілізації розвідникам верблюдів — скандальний перелік
Чоловіки в ТЦК. Ілюстративне фото: ДОТЦК та СП / Facebook
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Кабінет Міністрів України має намір бронювати працівників у галузях, які вважає критично важливими для розвитку країни, однак не всі з них мають стосунок до важкої промисловості чи оборони. Зокрема, в цьому переліку є такі спеціальності, як розведення верблюдів, вирощування ягід, штукатурні та малярні роботи. 

Цю повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

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За його словами, працівники цих галузей підпадають під бронювання. Це означає, що їх працевлаштування та діяльність мають важливе значення для стабільності економіки країни. Народний депутат також зазначив, що у перелік стратегічно важливих галузей також увійшли видання каталогів, комп'ютерні ігри, виробництво кіно та телепрограм.

Кабмін хоче надати бронь від мобілізації розвідникам верблюдів — скандальний перелік - фото 1
Перелік економічної діяльності, які є критично важливими для розвитку країни. Фото: скриншот
Кабмін хоче надати бронь від мобілізації розвідникам верблюдів — скандальний перелік - фото 2
Перелік економічної діяльності, які є критично важливими для розвитку країни. Фото: скриншот
Кабмін хоче надати бронь від мобілізації розвідникам верблюдів — скандальний перелік - фото 3
Перелік економічної діяльності, які є критично важливими для розвитку країни. Фото: скриншот

Однак зауважується, що ні оборонних, ні промислових підприємств у цьому списку немає.

"Це виглядає не смішно, а геть абсурдно. Розведення верблюдів чи виробництво серіалів тепер економічно важливіше за тих, хто забезпечує наше ВВП і здатність вести війну?" — пише нардеп.

Нагадаємо, що Омбудсмен Лубінець розкритикував правки до закону про мобілізацію щодо повноважень для ТЦК. 

Також ми писали про те, що навіть під час дії воєнного стану та загальної мобілізації низка військовозобов'язаних осіб в Україні мають право на відстрочку від призову на військову службу. Наприклад, багатодітні батьки.

Олексій Гончаренко
нардепи
мобілізація
ТЦК та СП
спеціальність

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