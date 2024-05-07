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Юристы рассказали, что изменилось в выезде студентов за границу

7 мая 2024 15:06
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
Юристы рассказали, что изменилось в выезде студентов за границу
Студенты пересекают границу. Иллюстративное фото: из открытых источников
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

3 апреля вступило в силу постановление Кабинета министров № 366 от 2 апреля 2024 года, которым были внесены изменения в Правила пересечения государственной границы Украины.

Подробно об этих изменениях рассказали специалисты Юридического советчика для внутренне перемещенных лиц в Facebook во вторник, 7 мая.

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Выезд студентов за границу — что изменилось

С 3 апреля 2024 года при условиях военного положения имеют право пересекать государственную границу граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 22 лет, которые:

  • учатся на дневной форме получения образования;

  • получают степень высшего образования бакалавра ИЛИ магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного толка в учреждениях высшего образования Украины государственной или коммунальной формы собственности;

  • являются участниками программ образовательной академической мобильности и направляются на обучение в иностранные учебные заведения.

Какими документами можно подтвердить право на пересечение границы

Подтверждающими документами являются:

  • справка от заведения высшего образования Украины о направлении участника программы образовательной академической мобильности для обучения в иностранном учебном заведении с указанием:
    — основания сотрудничества,
    — срока учебного семестра за границей,
    — отсутствия по результатам двух последних семестров (полугодий) негативных оценок и фактов пересдачи зачетов и экзаменов,
    — подтверждение уровня владения соискателем образования языком преподавания в иностранном учебном заведении;

  • копия договора академической мобильности, заверенная учебным заведением Украины в установленном порядке;

  • е-билет студента (учащегося), проверенный средствами Портала "Дія" с помощью электронных устройств путем считывания или ввода уникального электронного идентификатора;

  • военно-учетные документы с соответствующими отметками территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Такие студенты могут непрерывно находиться за границей не больше срока учебного семестра.

В то же время студентки имеют право на пересечение государственной границы без каких-либо ограничений.

Напомним, очереди на границе Украины сегодня утром образовались в одном пункте пропуска. Водителей призывали при планировании поездки в страны Европейского союза и Молдовы обращать внимание на возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Также мы писали, что Военный институт Киевского национального университета имени Тараса Шевченко объявил набор абитуриентов на дневную форму обучения. Теперь можно подать документы для получения степени бакалавра.

Как известно, в Украине соискатели высшего профессионального образования не подлежат призыву на военную службу. При этом им необходимо явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, чтобы предоставить учебному заведению актуальные данные.

граница
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ВПЛ
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