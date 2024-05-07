Юристи розповіли, що змінилося у виїзді студентів за кордон

Студенти перетинають кордон. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

3 квітня набула чинності постанова Кабінету міністрів № 366 від 2 квітня 2024 року, якою були внесені зміни до Правил перетинання державного кордону України.

Детально про ці зміни розповіли фахівці Юридичного порадника для внутрішньо переміщених осіб у Facebook у вівторок, 7 травня.

Читайте також:

Виїзд студентів за кордон — що змінилося

З 3 квітня 2024 року в умовах воєнного стану мають право перетинати державний кордон громадян України чоловічої статі віком від 18 до 22 років, які:

навчаються за денною формою здобуття освіти;

здобувають ступінь вищої освіти бакалавра АБО магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування в закладах вищої освіти України державної або комунальної форми власності;

є учасниками програм освітньої академічної мобільності та прямують на навчання до іноземних закладів освіти.

Якими документами можна підтвердити право на перетинання кордону

Підтвердними документами є:

довідка від закладу вищої освіти України щодо направлення учасника програми освітньої академічної мобільності для навчання в іноземному закладі освіти із зазначенням:

— підстави співробітництва,

— строку навчального семестру за кордоном,

— відсутності за результатами двох останніх семестрів (півріч) негативних оцінок і фактів перескладання заліків і екзаменів,

— підтвердження рівня володіння здобувачем освіти мовою викладання в іноземному закладі освіти;

копія договору академічної мобільності, засвідчена закладом освіти України в установленому порядку;

е-квиток студента (учня), перевірений засобами Порталу Дія за допомогою електронних пристроїв шляхом зчитування або введення унікального електронного ідентифікатора;

військово-облікові документи з відповідними відмітками територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Такі студенти можуть безперервно перебувати за кордоном не більше строку навчального семестру.

Натомість студентки мають право на перетин державного кордону без будь-яких обмежень.

Нагадаємо, черги на кордоні України сьогодні вранці утворилися в одному пункті пропуску. Водіїв закликали при плануванні поїздки до країн Європейського Союзу та Молдови звертати увагу на можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Також ми писали про те, що Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка оголосив набір абітурієнтів на денну форму навчання. Наразі можна подати документи для здобуття ступеня бакалавра.

Як відомо, в Україні здобувачі вищої професійної світи не підлягають призову на військову службу. При тому їм необхідно з'явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, щоб надати до навчального закладу актуальні дані.