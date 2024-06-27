Помощь Украине от мира: комментарий дипломата

Валерий Чалый. Фото: Скриншот видео

Как Украина меняет расположение мира и какое решение цивилизованных стран вызвало истерику в Кремле — в блиц-интервью Новини.LIVE рассказал украинский политик и дипломат Валерий Чалый .

Как вы оцениваете последние международные саммиты, где главной темой была война в Украине?

— Важнейшим является заседание G-7 в Италии и двусторонние встречи президента на полях этого саммита. Там прозвучало заявление о формате поддержки Украины в дальнейшем. Это военная, институциональная, экономическая и финансовая поддержка.

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Ключевое решение – это 50 млрд долларов, которые могут быть направлены под залог процентов от замороженных российских средств в виде кредита. Еще будут решать, в каком виде будет поступать это решение и в каком процентном количестве будет закрываться эта позиция, но очевидно, что это вызвало истерику в Кремле. Ведь речь о суверенных российских активах, которые разблокировать, будет невозможно.

Встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена. Фото: ОП

Второе. Очевидно, это формат двусторонних договоренностей и средства, которые отдельные страны G-7 будут предоставлять Украине.

Это 1,5 млрд долларов от США, есть хорошие новости от Японии. Но мы услышали многие месседжи, что G-7 теперь ориентирован на победу Украины. Это изменение подходов. И если по стратегии войны она не кардинальна, то это серьезная коррекция. Фактически это трек и план действий на этот год.

Как украинской дипломатии удалось склонить на сторону Украины сильнейшие страны мира?

— Дипломатия – часть реализации внешней политики и очевидно, что ключевым толчком для коррекции подходов стран G-7 стало широкомасштабное вторжение в Украину. Именно Путин разблокировал очень многое, что ранее эти страны делали постепенно.

Так что работа с ними идет уже не первый год. Нам легче работать со странами семерки. Ведь когда частично совпадают стратегические цели, многие вопросы решаются совсем по другому.

А вот как нам работать со странами, которые хотят позиционироваться как нейтральные? Латинская Америка, Карибский бассейн, страны Океании и ключевые страны, по которым Россия пытается не допустить изменения позиции. В первую очередь Китай. Индия изменила позицию, Бразилия и ЮАР тоже.

ВСУ. Фото: Генштаб

Ниши для диалога в дипломатии появляются, когда ВСУ удерживают позиции на фронте. А когда баланс в военном плане будет переходить на нашу сторону – нам следует быть готовыми к активным переговорам.

Прозвучали месседжи о присутствии РФ на втором раунде Саммита мира и даже о вероятном присутствии Путина. Я считаю, его там быть не должно, потому что он военный преступник. Почему? Потому что во время Второй мировой, когда коалиция собиралась в Тегеране и Ялте, фашистов почему-то не приглашали. Да, на сегодняшний день силы еще не сбалансированы, но это будет сделано. И очевидно, когда преимущество будет уже на стороне коалиции победы, которую я надеюсь, Украина объединит.

Ведь эта война идет не только против Украины, но и против Европы и европейской безопасности. Логично, что ответ НАТО против ультиматумов Украина не в НАТО должны давать все страны вместе, а не только сама Украина.

Поэтому у дипломатии появляются возможности, когда на фронте есть сбалансированная позиция. Фронт – это не только суша, это и Черное море, и воздушное пространство.

Все эти саммиты, включая саммит НАТО в Вашингтоне – это полезные вещи с точки зрения фокуса внимания, но это постоянная работа.

Надо понимать, что такого фокуса внимания, как это было в начале войны, в мире больше нет. Мир очень циничен и прагматичен, поэтому следует показывать в чем победа всего блока стран, выступающих за соблюдение международного права и правил, а не за разрушение. А это действительно большинство в мире.