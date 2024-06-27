Допомога Україні від світу: коментар дипломата

Валерій Чалий. Фото: Скріншот відео

Як Україна змінює прихильність світу і яке рішення цивілізованих країн викликало істерику у Кремлі — в бліц-інтервʼю Новини.LIVE розповів український політик та дипломат Валерій Чалий.

Як оцінюєте останні міжнародні саміти, де головною темою була війна в Україні?

— Найважливішим є засідання G-7 в Італії і двосторонні зустрічі президента на полях цього саміту. Саме там прозвучала заява щодо формату підтримки України надалі. Це військова, інституційна, економічна та фінансова підтримки.

Читайте також:

Ключове рішення – це 50 мрлд доларів, які можуть бути направлені під заставу відсотків від заморожених російських коштів у вигляді кредиту. Ще будуть вирішувати, в якому вигляді надходитиме це рішення і в якій відсотковій кількості буде закриватися ця позицію, але очевидно, що це викликало істерику у Кремлі. Адже мова про суверенні російські активи, які розблокувати буде неможливо.

Зустріч Володимира Зеленського та Джо Байдена. Фото: ОП

Друге. Очевидно, це формат двосторонніх домовленостей і ті кошти, які окремі країни G-7 будуть надавати Україні. Це 1,5 млрд від США, є хороші новини від Японії. Але ми почули багато меседжів, що G-7 тепер орієнтований на перемогу України. Це — зміна підходів. І якщо стосовно стратегії війни вона не кардинальна, то це — серйозна корекція. Фактично, це трек та план дій на цей рік.

Як саме українській дипломатії вдалося схилити на бік України найсильніші країни світу?

— Дипломатія – частина реалізації зовнішньої політики, і очевидно, що ключовим поштовхом для корекції підходів країн G-7 стало широкомасштабне вторгнення до України. Саме Путін розблокував дуже багато речей, які раніше ці країни робили поступово. Так що робота з цими країнами йде вже не перший рік. Нам легше працювати із країнами сімки. Адже коли частково співпадають стратегічні цілі, тоді багато питань вирішуються зовсім по-іншому.

А от як нам працювати із країнами, які хочуть позиціонуватися як нейтральні, як Латинська Америка, Карибський басейн, країни Океанії, і ключові країни, по яких Росія намагається не допустити зміни позиції. Насамперед Китай. Індія змінила позицію, Бразилія та ПАР — теж.

ЗСУ. Фото: Генштаб

Ніші для діалогу у дипломатії з’являються, коли ЗСУ тримають позиції на фронті. А коли баланс у військовому плані буде переходити на наш бік — нам слід бути готовими до активних перемовин.

Прозвучали меседжі про присутність РФ на другому раунді Саміту миру і навіть про ймовірну присутність Путіна. Я вважаю, його там бути не повинно, бо він військовий злочинець. Чому? Бо під час Другої світової, коли коаліція збиралась у Тегерані і Ялті, фашистів чомусь не запрошували. Так, на сьогодні сили ще не збалансовані, але це буде зроблено. І очевидно, коли перевага буде вже на боці коаліції перемоги, яку, я сподіваюсь, Україна об’єднає.

Адже ця війна йде не лише проти України, а проти Європи та європейської безпеки. Логічно, що відповідь НАТО проти ультиматумів Україні не в НАТО, мають давати всі країни разом, а не лише сама Україна.

Тому у дипломатії з’являються можливості, коли на фронті є збалансована позиція. Фронт — це не лише суходол, це і Чорне море, і повітряний простір.

Усі ці саміти, включно із Самітом НАТО у Вашингтоні — це корисні речі з точки зору фокусу уваги, але це постійна робота. Треба розуміти, що такого фокусу уваги, як це було на початку війни, у світі більше немає. Світ дуже цинічний та прагматичний, тому слід показувати, в чому перемога всього блоку країн, які виступають за збереження міжнародного права і правил, а не за руйнування. А це насправді більшість у світі.