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Другой страны у вас не будет — Зеленский заявил, что счастлив быть президентом такой нации

20 мая 2024 23:50
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Другой страны у вас не будет — Зеленский заявил, что счастлив быть президентом такой нации
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: УНИАН/Ратинский Вячеслав
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что счастлив быть президентом такой нации. Глава государства также убежден, что этот путь "мы должны пройти вместе до конца".

Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью Reuters, опубликованном в понедельник, 20 мая.

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Независимость как ориентир

Украинский президент отметил, что "другой страны у вас не будет", также есть вероятность, что "не будет других шансов бороться за Украину".

"Вопрос не только в границах 1991 года, это вопрос нашей независимости в границах 1991 года. Эта независимость должна быть в сознании людей как ориентир", — подчеркнул Зеленский.

Он также рассказал, что Россия применяет на территории Украины 300 самолетов. Наше же государство нуждается как минимум в 120 истребителях F-16.

Что еще сказал Зеленский в интервью

Напомним, что Зеленский разочарован медленным поступлением помощи от западных союзников. По его словам, каждое решение о предоставлении военной поддержки Украине задерживается на год, а прогресс осуществляется медленнее, чем ожидалось.

Также украинский президент заявил, что сейчас идут переговоры по разрешению бить западным оружием по территории России.

Владимир Зеленский
Украина
президент
истребитель
интервью
война в Украине
війна

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