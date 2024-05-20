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Іншої країни у вас не буде — Зеленський заявив, що щасливий бути президентом такої нації

20 травня 2024 23:50
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Іншої країни у вас не буде — Зеленський заявив, що щасливий бути президентом такої нації
Президент України Володимир Зеленський. Фото: УНІАН/Ратинський В'ячеслав
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Президент України Володимир Зеленський заявив, що він щасливий бути президентом такої нації. Глава держави також переконаний, що цей шлях "ми повинні пройти разом до самого кінця".

Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю Reuters, опублікованому в понеділок, 20 травня. 

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Незалежність як орієнтир

Український президент зазначив, що "іншої країни у вас не буде", також є ймовірність, що "не буде інших шансів боротися за Україну".

"Питання не тільки в кордонах 1991 року, це питання нашої незалежності в кордонах 1991 року. Ця незалежність має бути у свідомості людей, як орієнтир", — наголосив Зеленський.

Він також розповів, що Росія застосовує на території України 300 літаків. Натомість наша держава потребує щонайменше 120 винищувачів F-16. 

Що ще сказав Зеленський в інтерв'ю

Нагадаємо, що Зеленський розчарований повільним надходженням допомоги від західних союзників. За його словами, кожне рішення про надання військової підтримки Україні затримується на рік, а прогрес здійснюється повільніше, ніж очікувалося.

Також український президент заявив, що зараз йдуть переговори щодо дозволу бити західною зброєю по території Росії.

Володимир Зеленський
Україна
президент
винищувач
інтерв'ю
війна в Україні
війна

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