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Евросоюз вовремя сможет изготовить миллион боеприпасов для Украины

12 января 2024 02:39
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Евросоюз вовремя сможет изготовить миллион боеприпасов для Украины
Боеприпасы лежат. Фото: REUTERS
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

Европейский Союз сможет производить один миллион боеприпасов для Украины до конца зимы 2024 года.

Об этом заявила представитель Еврокомиссии Иоганна Бернсель во время брифинга в Брюсселе, пишет Общественное .

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Спикер внешнеполитической службы ЕС Петер Стано добавил, что страны Евросоюза уже предоставили Украине 300 тысяч снарядов и 3300 ракет из запасов. На сегодняшний день выполнено уже более 20 контрактов. По состоянию на конец декабря 2023 г. контракты предусматривали поставки Украине не менее 180 000 боеприпасов.

"Для того чтобы Украина могла защитить себя на поле боя, ей нужно много противоракетных средств, ракет, ПВО и всего прочего, чтобы сбивать беспилотники с воздуха и на фронте на востоке страны. Уже идет война на истощение, которое ведется преимущественно с помощью артиллерии, поэтому украинские партнеры нуждаются в многом. Мы сообщаем об этом странам-членам", — сказал Стано.

Как известно, у ВСУ есть проблемы с использованием дальнобойных боеприпасов. Тарнавский объяснил, почему 29 ноября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Европейский Союз предоставит Украине ранее обещанный миллион боеприпасов, однако остается открытым вопрос о сроках доставки.

В начале мая 2023 г. Совет ЕС поддержал инициативу, в рамках которой Украине планировали передать миллион артиллерийских снарядов до конца 2023 года.

Напомним, в течение 2023 года украинские разведчики провели ряд успешных спецопераций на временно оккупированный Крым. Подобные атаки напоминают оккупантам об их временном пребывании на украинских землях.

В СМИ появилась информация, что Иран разработал для России новую модель дрона Shahed для атак по Украине. Также вероятна передача баллистических ракет государству-агрессору.

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