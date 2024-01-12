Євросоюз вчасно зможе виготовити мільйон боєприпасів для України

Боєприпаси лежать. Фото: REUTERS

Європейський Союз зможе виготовити один мільйон боєприпасів для України до кінця зими 2024 року.

Про це заявила представниця Єврокомісії Йоганна Бернсель під час брифінгу в Брюсселі, пише Суспільне.

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Спікер зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано додав, що країни Євросоюзу вже надали Україні 300 тисяч снарядів і 3300 ракет із запасів. На сьогодні виконано вже понад 20 контрактів. Станом на кінець грудня 2023 року контракти передбачали постачання Україні щонайменше 180 000 боєприпасів.

"Для того щоб Україна могла захистити себе на полі бою, їй потрібно багато протиракетних засобів, ракет, ППО і всього іншого, щоб збивати безпілотники з повітря і на фронті на сході країни. Уже йде війна на виснаження, яка ведеться переважно за допомогою артилерії, тому українські партнери потребують багато чого. Ми повідомляємо про це країнам-членам", — сказав Стано.

Як відомо, у ЗСУ є проблеми з використанням далекобійних боєприпасів. Тарнавський пояснив, чому 29 листопада глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Європейський Союз надасть Україні раніше обіцяний мільйон боєприпасів, проте залишається відкритим питання щодо термінів доставки.

На початку травня 2023 року Рада ЄС підтримала ініціативу, у межах якої Україні планували передати мільйон артилерійських снарядів до кінця 2023 року.

Нагадаємо, упродовж 2023 року українські розвідники здійснили низку успішних спецоперацій на тимчасово окупований Крим. Подібні атаки нагадують окупантам про їхнє тимчасове перебування на українських землях.

Додамо, у ЗМІ з'явилася інформація, що Іран розробив для Росії нову модель дрона Shahed для атак по Україні. Також ймовірна передача балістичних ракет державі-агресору.