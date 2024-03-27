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Евросоюз продолжит торговлю с Украиной без пошлин — послы ЕС

27 марта 2024 21:35
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Евросоюз продолжит торговлю с Украиной без пошлин — послы ЕС
Флаги ЕС и Украины. Фото: АР
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Послы Европейского союза поддержали решение о продолжении отмены пошлин на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины. Послы стран-членов Евросоюза договорились о продлении либерализации торговли с Украиной на условиях, которые будут вводить квоты и пошлины с учетом объемов импорта не только в 2022 и 2023 годах, но и во втором полугодии 2021-го.

Об этом сообщает председательство Бельгии в Совете ЕС в Twitter и " Радио Свобода ".

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В сообщении председательства отмечается, что послы ЕС достигли нового компромисса по расширению торговых мер для Украины, обеспечив баланс между поддержкой Украины и защитой сельскохозяйственных рынков ЕС.

"Послы ЕС договорились о новом компромиссе по расширению торговых мер для Украины, обеспечив сбалансированный подход между поддержкой Украины и защитой сельскохозяйственных рынков ЕС", — заявило председательство Бельгии.

Также отмечено, что эта инициатива будет представлена Европарламенту с целью скорейшего достижения соглашения.

"Радио Свобода", ссылаясь на неназванного чиновника, сообщило, что послы ЕС одобрили продолжение либерализации торговли с Украиной с обязательным условием введения квот и пошлин в рамках защитного механизма, которые будут учитывать объемы импорта не только в 2022 и 2023 годах. в 2021 году.

Напомним, что страны Евросоюза могут упразднить беспошлинный ввоз товаров из Украины после июня 2025 года. Действующие уступки для импорта из Украины в ЕС — это временное явление, введенное из-за российского вторжения.

Также мы писали о том, что премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о значительных уступках фермерам , на которые пошла Еврокомиссия. По словам главы польского правительства, ЕК согласилась освободить фермеров от обязанности удерживать под паром 4% земли.

Европейский союз
торговля
товары
Украина
Европа

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