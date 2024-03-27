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Євросоюз продовжить торгівлю з Україною без мит — посли ЄС

27 березня 2024 21:35
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Євросоюз продовжить торгівлю з Україною без мит — посли ЄС
Прапори ЄС та України. Фото: АР
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Посли Європейського союзу підтримали рішення про продовження скасування мита на імпорт сільськогосподарської продукції з України. Посли країн-членів Євросоюзу домовилися про подовження лібералізації торгівлі з Україною на умовах, що квоти й мита запроваджуватимуть з огляду на обсяги імпорту не лише у 2022 й 2023 роках, а і другому півріччі 2021-го. 

Про це повідомляє головування Бельгії у Раді ЄС у Twitter та "Радіо Свобода".

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У повідомленні головування зазначається, що посли ЄС досягли нового компромісу щодо розширення торгових заходів для України, забезпечивши баланс між підтримкою України та захистом сільськогосподарських ринків ЄС.

"Посли ЄС домовилися про новий компроміс щодо розширення торгових заходів для України, забезпечивши збалансований підхід між підтримкою України та захистом сільськогосподарських ринків ЄС", — заявило головування Бельгії.

Також зазначено, що ця ініціатива буде представлена Європарламенту з метою швидкого досягнення угоди.

"Радіо Свобода", посилаючись на неназваного чиновника, повідомило, що посли ЄС схвалили продовження лібералізації торгівлі з Україною з обов'язковою умовою введення квот та мита в рамках захисного механізму, які будуть враховувати обсяги імпорту не лише у 2022 та 2023 роках, а й у 2021 році.

Нагадаємо, що країни Євросоюзу можуть скасувати безмитне ввезення товарів з України після червня 2025 року. Поступки для імпорту з України в ЄС, які зараз діють, — це тимчасове явище, запроваджене через російське вторгнення.

Також ми писали про те, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про значні поступки фермерам, на які пішла Єврокомісія. За словами голови польського уряду, ЄК погодилася звільнити фермерів від обов'язку утримувати під паром 4% землі.

Європейський союз
торгівля
товари
Україна
Європа

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