Европейский суд предоставил право на убежище в ЕС жертвам домашнего насилия
Суд Европейского Союза принял решение о том, что жертвы домашнего насилия в мире могут просить убежище и защиту в странах Евросоюза. Пострадавшим людям будет предоставлен статус беженца.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Жертвы домашнего насилия могут рассчитывать на защиту ЕС
По данным издания, женщины, подвергшиеся издевательствам или избиениям от члена семьи, могут получить статус беженца в ЕС. Такой статус они приобретают при условии, что им грозит физическое или психологическое насилие, обусловленное гендерной принадлежностью, включающей сексуальное и домашнее насилие.
Европейский суд рассмотрел дело гражданки Турции курдского происхождения. Женщина в 2018 году сбежала в Болгарию из-за угроз бывшего мужа, который раньше избивал ее. В Болгарии женщина получила отказ, потому что в стране домашнее насилие не является причиной защиты иностранных граждан. Однако суд ЕС вынес противоположное решение и предоставил защиту гражданке Турции.
"Это очень важное решение для защиты женщин от домашнего и сексуального насилия. Оно ясно дает понять, что ЕС должен также защищать женщин, не имеющих европейского паспорта, от домашнего насилия в их родных странах", — указала в комментарии изданию евродепутат Терри Райнтке.
Напомним, суд во Львовской области наказал до двух лет заключения жителя Стрыйщины за домашнее насилие над бывшей женой и тещей. Муж ранее уже был судим за аналогичное преступление.
Добавим, в Харькове 67-летняя местная жительница неоднократно жаловалась в местный отдел полиции на домашнее насилие со стороны сына. Следователи сообщили мужчине о подозрении.
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