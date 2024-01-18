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Европейский суд предоставил право на убежище в ЕС жертвам домашнего насилия

18 января 2024 23:31
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Европейский суд предоставил право на убежище в ЕС жертвам домашнего насилия
Домашнее насилие в семье. Иллюстративное фото: Pexels
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Суд Европейского Союза принял решение о том, что жертвы домашнего насилия в мире могут просить убежище и защиту в странах Евросоюза. Пострадавшим людям будет предоставлен статус беженца.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Жертвы домашнего насилия могут рассчитывать на защиту ЕС

По данным издания, женщины, подвергшиеся издевательствам или избиениям от члена семьи, могут получить статус беженца в ЕС. Такой статус они приобретают при условии, что им грозит физическое или психологическое насилие, обусловленное гендерной принадлежностью, включающей сексуальное и домашнее насилие.

Европейский суд рассмотрел дело гражданки Турции курдского происхождения. Женщина в 2018 году сбежала в Болгарию из-за угроз бывшего мужа, который раньше избивал ее. В Болгарии женщина получила отказ, потому что в стране домашнее насилие не является причиной защиты иностранных граждан. Однако суд ЕС вынес противоположное решение и предоставил защиту гражданке Турции.

"Это очень важное решение для защиты женщин от домашнего и сексуального насилия. Оно ясно дает понять, что ЕС должен также защищать женщин, не имеющих европейского паспорта, от домашнего насилия в их родных странах", — указала в комментарии изданию евродепутат Терри Райнтке.

Напомним, суд во Львовской области наказал до двух лет заключения жителя Стрыйщины за домашнее насилие над бывшей женой и тещей. Муж ранее уже был судим за аналогичное преступление.

Добавим, в Харькове 67-летняя местная жительница неоднократно жаловалась в местный отдел полиции на домашнее насилие со стороны сына. Следователи сообщили мужчине о подозрении.

Европейский союз
домашнее насилие
ЕС
жертвы

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