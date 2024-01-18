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Європейський суд надав право на притулок у ЄС жертвам домашнього насилля

18 січня 2024 23:31
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Європейський суд надав право на притулок у ЄС жертвам домашнього насилля
Домашнє насилля в сім'ї. Ілюстративне фото: Pexels
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Суд Європейського Союзу ухвалив рішення про те, що відтепер жертви домашнього насилля у світі можуть просити притулок та захист в країнах Євросоюзу. Людям, що постраждали, буде надано статус біженця.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

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За даними видання, жінки, що зазнали знущань, чи побоїв від члена родини, можуть отримати статус біженця в ЄС. Такого статусу вони набувають за умови, що їм загрожує фізичне або психологічне насильство, обумовлене гендерною приналежністю, що включає сексуальне та домашнє насильство.

Європейський суд розглянув справу громадянки Туреччини курдського походження. Жінка у 2018 році втікла до Болгарії через погрози колишнього чоловіка, який раніше бив її. У Болгарії жінка отримала відмову, тому що в країні домашнє насилля не є причиною для захисту іноземних громадян. Однак, суд ЄС виніс протилежне рішення та надав захист громадянці Туреччини.

"Це дуже важливе рішення для захисту жінок від домашнього та сексуального насильства. Воно ясно дає зрозуміти, що ЄС має також захищати жінок, які не мають європейського паспорта, від домашнього насильства в їхніх рідних країнах", — вказала у коментарі виданню євродепутатка Террі Райнтке.

Нагадаємо, суд на Львівщині покарав до двох років ув'язнення мешканця Стрийщини за домашнє насильство над колишньою дружиною та тещею. Чоловік раніше вже був судимий за аналогічний злочин.

Додамо, у Харкові 67-річна місцева мешканка неодноразово скаржилася до місцевого відділу поліції на домашнє насильство з боку сина. Наразі слідчі повідомили чоловіку про підозру.

Європейський союз
домашнє насильство
ЄС
жертви

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