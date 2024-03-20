Европарламент предварительно согласовал беспошлинный экспорт украинской агропродукции - что это значит

Продукты на столе. Фото: скриншот

В среду, 19 марта, Европарламент и Европейский Совет достигли предварительной договоренности о продлении мер либерализации торговли для Украины. Они приняты в связи с российско-украинской войной.

Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

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Временная приостановка ввозных пошлин и квот на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС будет продлена еще на один год, до 5 июня 2025 года.

Еврокомиссия может принять любые быстрые меры, которые сочтет нужным, если возникнут значительные нарушения на рынке ЕС или рынках одной или нескольких стран ЕС из-за украинского импорта.

Постановление предусматривает экстренное торможение особенно чувствительной сельскохозяйственной продукции, а именно птицы, яиц и сахара. Евродепутаты добились расширения этого списка овсом, кукурузой, крупами и медом. Они также добились жестких обязательств от Комиссии принять меры, если произойдет всплеск украинского импорта пшеницы.

Базовым периодом для запуска экстренного торможения будут 2022 и 2023 годы, то есть, если импорт этих продуктов превысит средние объемы этих двух лет, тарифы будут вновь введены.

Комиссия будет действовать быстрее — в течение 14 дней вместо 21 дня — если будут достигнуты пусковые уровни автоматических гарантий.

Срок приостановления истекает 5 июня 2024 года. Новые правила должны вступить в силу сразу после окончания этой даты.

Напомним, Евросоюз передаст прибыль российским активам на оружие ВСУ. Инициатива предусматривает получение примерно 3 миллиардов евро в год от замороженных активов РФ и использование их для поставки оружия в Украину.

Также эксперты подсчитали ущерб РФ от атак дронов на НПЗ. Около 600 тысяч баррелей нефтеперерабатывающих мощностей России были выведены из строя в результате ударов украинских беспилотников.