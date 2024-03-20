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Європарламент попередньо погодив безмитний експорт української агропродукції

20 березня 2024 03:40
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Європарламент попередньо погодив безмитний експорт української агропродукції — що це означає
Продукти на столі. Фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

У середу, 19 березня, Європарламент і Європейська Рада досягли попередньої домовленості про продовження заходів лібералізації торгівлі для України. Вони прийняті у зв'язку із російсько-українською війною.

Про це повідомляє пресслужба Європарламенту.

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Тимчасове призупинення ввізних мит і квот на експорт української сільськогосподарської продукції до ЄС буде продовжено ще на один рік, до 5 червня 2025 року.

Єврокомісія може вжити будь-яких швидких заходів, які вважатиме за потрібне, якщо виникнуть значні порушення на ринку ЄС або ринках однієї чи кількох країн ЄС через український імпорт.

Постанова передбачає екстрене гальмування для особливо чутливої сільськогосподарської продукції, а саме птиці, яєць і цукру. Євродепутати домоглися розширення цього переліку вівсом, кукурудзою, крупами та медом. Вони також домоглися твердих зобов’язань від Комісії вжити заходів, якщо відбудеться сплеск українського імпорту пшениці.

Базовим періодом для запуску екстреного гальмування будуть 2022 і 2023 роки, тобто якщо імпорт цих продуктів перевищить середні обсяги цих двох років, тарифи будуть знову введені.

Комісія діятиме швидше — протягом 14 днів замість 21 дня — якщо буде досягнуто пускових рівнів автоматичних гарантій.

Термін чинності призупинення закінчується 5 червня 2024 року. Нові правила мають набути чинності одразу після закінчення цієї дати.

Нагадаємо, Євросоюз передасть прибуток російських активів на зброю ЗСУ. Ініціатива передбачає отримання приблизно 3 мільярдів євро на рік від заморожених активів РФ та використання їх для постачання зброї в Україну.

Також експерти підрахували збитки РФ від атак дронів на НПЗ. Близько 600 тисяч барелів нафтопереробних потужностей Росії було виведено з ладу внаслідок ударів українських безпілотників.

Європейський союз
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