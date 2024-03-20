Еврокомиссия утвердила использование доходов от замороженных активов РФ для Украины

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Фото: EPA

Европейская комиссия утвердила использование доходов от замороженных российских активов для поддержки Украины. Теперь это решение должны утвердить государства-члены Европейского Союза.

Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в соцсети X в среду, 20 марта.

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По словам Домбровскиса, первые выплаты Украина может получить уже в июле 2024 года. Он отметил, что 90% доходов от активов РФ пойдет на закупку оружия и боеприпасов для Украины. Остальные средства направят на расширение вооруженной промышленности внутри страны.

Пост Домбровскиса. Фото: скриншот

Напомним, 8 марта Валдис Домбровскис прибыл с рабочим визитом в Киев. Он выразил свою поддержку нашему государству в войне с Россией.

Также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился в Брюсселе с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и передал план для Ukraine Facility, утвержденный Кабинетом Министров. В ходе встречи украинский премьер выразил надежду на поддержку от комитета государств-членов.