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Єврокомісія затвердила використання доходів від заморожених активів РФ для України

20 березня 2024 18:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Єврокомісія затвердила використання доходів від заморожених активів РФ для України
Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс. Фото: EPA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Європейська комісія затвердила використання доходів від російських заморожених активів для підтримки України. Тепер це рішення повинні затвердити держави-члени Європейського Союзу.

Про це повідомив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс у соцмережі X у середу, 20 березня.

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Доходи від заморожених доходів РФ для України

За словами Домбровскіса, перші виплати Україна може отримати вже у липні 2024 року. Він зазначив, що 90% доходів від активів РФ піде на закупівлю зброї та боєприпасів для України. Решту коштів спрямують на розширення збройної промисловості всередині країни.

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Допис Домбровскіса. Фото: скриншот

Нагадаємо, 8 березня Валдіс Домбровскіс прибув з робочим візитом до Києва. Він висловив свою підтримку нашій державі у війні з Росією.

Також прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся у Брюсселі з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та передав план для Ukraine Facility, який був затверджений Кабінетом Міністрів. Під час зустрічі український прем'єр висловив сподівання на підтримку від комітету держав-членів.

Європейський союз
росія
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