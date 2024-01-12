Еврокомиссия представила ТОП-10 лучших городов для жизни в ЕС — есть ли в списке Украина
В Еврокомиссии представили свой отчет о качестве жизни в городах стран Западной Европы. Он составлен благодаря опросу, проведенному в прошлом году, с зимой весной среди 71 153 жителей 83 городов стран ЕС.
Отчет госучреждение опубликовало в сети.
ТОП-10 лучших городов Европы для жизни по версии ЕК
Как отмечается в отчете, в подборке украинские города не участвовали. Однако перечень из десяти лучших городов Европы для жизни выглядит следующим образом.
1 место — Цюрих (Швейцария)
Как отмечается, 97% жителей Цюриха довольны своим городом. В отчете также указано, что это также лучший европейский город для ЛГБТК+ сообщества, а также для пожилых людей.
2 место — Гронинген (Нидерланды)
В этом городе в Нидерландах есть самый большой паб в Западной Европе. Гронинген считается отличным местом для иммигрантов и молодых людей, а также имеет множество зеленых и общественных пространств.
3 место — Копенгаген (Дания)
Датская столица, как пишет отчет, имеет самый высокий уровень безопасности и наименьший уровень коррупции. Правда, у него есть единственный минус — в Копенгагене трудно найти доступное жилье.
4 место — Лейпциг (Германия)
Этот город на востоке Германии, по результатам отчета, лучше всего подходит для семей с маленькими детьми. Также находится крупнейший железнодорожный вокзал стран Западной Европы, а также завод и музей автопроизводителя Porsche.
5 место — Гданьск (Польша)
Этот польский город имеет огромное количество культурных объектов, а также находится один из крупнейших портов на Балтийском море. Гданьск считается хорошим местом для иммигрантов.
6 место — Стокгольм (Швеция)
Столицу Королевства Швеция считают хорошим местом для жизни людей из ЛГБТК+ сообщества, кроме того, 95% жителей довольны городом.
7 место — Женева (Швейцария)
Этот швейцарский город хоть и занимает высокие позиции в большинстве категорий, но в то же время занимает последнее место по доступности жилья.
8 место — Росток (Германия)
Немецкий город Росток — прекрасное место для пожилых людей и семей с маленькими детьми. Также Росток — лидер среди других городов Германии по условиям для трудоустройства.
9 место — Брага (Португалия)
Брага была признана лучшим выбором для туристов. Это португальский город подходит как для иммигрантов, так и для пожилых людей и семей с маленькими детьми.
10 место — Клуж-Напока (Румыния)
В этом румынском городе расположен бурно развивающийся технологический сектор. Клуж-Напока занимает второе место по возможностям трудоустройства в Европе.
Напомним, что ранее в Еврокомиссии стремятся достичь единодушного решения о помощи Украине. Вместе с тем, там готовятся к сценарию, когда не удастся прийти к соглашению между всеми 27 странами ЕС.
В то же время вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова предположила , сколько времени займет вступление Украины в Евросоюз.
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