Еврокомиссия представила ТОП-10 лучших городов для жизни в ЕС — есть ли в списке Украина

Семья на улице в Стокгольме. Фото иллюстративное: freepik

В Еврокомиссии представили свой отчет о качестве жизни в городах стран Западной Европы. Он составлен благодаря опросу, проведенному в прошлом году, с зимой весной среди 71 153 жителей 83 городов стран ЕС.

Отчет госучреждение опубликовало в сети.

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Как отмечается в отчете, в подборке украинские города не участвовали. Однако перечень из десяти лучших городов Европы для жизни выглядит следующим образом.

1 место — Цюрих (Швейцария)

Одна из улиц Цюриха. Источник: freepik

Как отмечается, 97% жителей Цюриха довольны своим городом. В отчете также указано, что это также лучший европейский город для ЛГБТК+ сообщества, а также для пожилых людей.

2 место — Гронинген (Нидерланды)

Одна из улиц Гронингена. Источник: DvhN

В этом городе в Нидерландах есть самый большой паб в Западной Европе. Гронинген считается отличным местом для иммигрантов и молодых людей, а также имеет множество зеленых и общественных пространств.

3 место — Копенгаген (Дания)

Одна из улиц Копенгагена. Источник: pixabay

Датская столица, как пишет отчет, имеет самый высокий уровень безопасности и наименьший уровень коррупции. Правда, у него есть единственный минус — в Копенгагене трудно найти доступное жилье.

4 место — Лейпциг (Германия)

Улица Лейпцига. Источник: Meininger

Этот город на востоке Германии, по результатам отчета, лучше всего подходит для семей с маленькими детьми. Также находится крупнейший железнодорожный вокзал стран Западной Европы, а также завод и музей автопроизводителя Porsche.

5 место — Гданьск (Польша)

Улица в Гданьске. Источник: pulsgdanska.pl

Этот польский город имеет огромное количество культурных объектов, а также находится один из крупнейших портов на Балтийском море. Гданьск считается хорошим местом для иммигрантов.

6 место — Стокгольм (Швеция)

Район "старого города" в Стокгольме. Источник: pixabay

Столицу Королевства Швеция считают хорошим местом для жизни людей из ЛГБТК+ сообщества, кроме того, 95% жителей довольны городом.

7 место — Женева (Швейцария)

Улица в Женеве. Источник: pixabay

Этот швейцарский город хоть и занимает высокие позиции в большинстве категорий, но в то же время занимает последнее место по доступности жилья.

8 место — Росток (Германия)

Росток в зимний период. Источник: infoglobe.cz

Немецкий город Росток — прекрасное место для пожилых людей и семей с маленькими детьми. Также Росток — лидер среди других городов Германии по условиям для трудоустройства.

9 место — Брага (Португалия)

Одна из архитектурных достопримечательностей Браги. Источник: pixabay

Брага была признана лучшим выбором для туристов. Это португальский город подходит как для иммигрантов, так и для пожилых людей и семей с маленькими детьми.

10 место — Клуж-Напока (Румыния)

Памятник меморандистам в Клуж-Напоке. Источник: Destepti.ro

В этом румынском городе расположен бурно развивающийся технологический сектор. Клуж-Напока занимает второе место по возможностям трудоустройства в Европе.

Напомним, что ранее в Еврокомиссии стремятся достичь единодушного решения о помощи Украине. Вместе с тем, там готовятся к сценарию, когда не удастся прийти к соглашению между всеми 27 странами ЕС.

В то же время вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова предположила , сколько времени займет вступление Украины в Евросоюз.