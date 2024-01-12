Єврокомісія представила ТОП-10 найкращих міст для життя в ЄС, — чи є в списку Україна

Родина на вулиці в Стокгольмі. Фото ілюстративне: freepik

У Єврокомісії представили свій звіт про якість життя в містах країн Західної Європи. Його складено завдяки опитуванню, проведеного торік, з зими по весну серед 71 153 жителів 83 міст країн ЄС.

Звіт держустанова опублікувала в мережі.

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Як зазначається у звіті, в підбірці українські міста не брали участі. Проте перелік з десяти найкращих міст Європи для життя наразі виглядають так:

1 місце — Цюріх (Швейцарія)

Одна з вулиць Цюріху. Джерело: freepik

Як зазначається, 97% мешканців Цюриха задоволені своїм містом. У звіті також вказано, що це також найкраще європейське місто для ЛГБТК+ спільноти, а також для людей похилого віку.

2 місце — Гронінген (Нідерланди)

Одна з вулиць Гронінгена. Джерело: DvhN

Це місто в Нідерландах має найбільший паб в Західній Європі. Гронінген вважається чудовим місцем для іммігрантів та молодих людей, а також має велику кількістю зелених та громадських просторів.

3 місце — Копенгаген (Данія)

Одна з вулиць Копенгагена. Джерело: pixabay

Данська столиця, як пише звіт, має найвищий рівень безпеки та найменший рівень корупції. Щоправда, має єдиний мінус — в Копенгагені важко знайти доступне житло.

4 місце — Лейпциг (Німеччина)

Вулиця Лейпцигу. Джерело: Meininger

Це місто на сході Німеччини, за результатами звіту, найкраще придатне для родин з маленькими дітьми. Також тут знаходиться найбільший залізничний вокзал країн Західної Європи, а також завод і музей автовиробника Porsche.

5 місце — Гданськ (Польща)

Вулиця у Гданську. Джерело: pulsgdanska.pl

Це польське місто має величезну кількість культурних об'єктів, а також тут знаходиться один з найбільших портів на Балтійському морі. Гданськ вважається за хороше місце для іммігрантів.

6 місце — Стокгольм (Швеція)

Район "старого міста" в Стокгольмі. Джерело: pixabay

Столицю Королівства Швеція рахують хорошим місцем для життя людей з ЛГБТК+ спільноти, крім того, 95% мешканців задоволені містом.

7 місце — Женева (Швейцарія)

Вулиця в Женеві. Джерело: pixabay

Це швейцарське місто хоч і займає високі позиції в більшості категорій, та водночас займає останнє місце за наявною доступністю житла.

8 місце — Росток (Німеччина)

Росток в зимовий період. Джерело: infoglobe.cz

Німецьке місто Росток прекрасне місто для людей похилого віку та родин з маленькими дітьми. Також Росток — лідер серед інших міст Німеччини за умовами для працевлаштування.

9 місце — Брага (Португалія)

Одна з архітектурних пам'яток Браги. Джерело: pixabay

Брагу було визнано найкращим вибором для туристів. Це португальське місто як для іммігрантів, так і для людей похилого віку та родин з маленькими дітьми.

10 місце — Клуж-Напока (Румунія)

Пам'ятник меморандистам в Клуж-Напоці. Джерело: Destepti.ro

В цьому румунському місті розташований технологічний сектор, який бурхливо розвивається. Клуж-Напока також посідає друге місце за можливостями працевлаштування в Європі.

Нагадаємо, що раніше у Єврокомісії прагнуть досягти одностайного рішення щодо допомоги Україні. Разом з тим, там готуються до сценарію, коли не вдасться дійти згоди між всіма 27 країнами ЄС.

Водночас віцепрезидентка Єврокомісії Віра Юрова припустила, скільки часу займе вступ України до Євросоюзу.