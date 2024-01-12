Єврокомісія представила ТОП-10 найкращих міст для життя в ЄС, — чи є в списку Україна
У Єврокомісії представили свій звіт про якість життя в містах країн Західної Європи. Його складено завдяки опитуванню, проведеного торік, з зими по весну серед 71 153 жителів 83 міст країн ЄС.
Звіт держустанова опублікувала в мережі.
ТОП-10 найкращих міст Європи для життя за версією ЄК
Як зазначається у звіті, в підбірці українські міста не брали участі. Проте перелік з десяти найкращих міст Європи для життя наразі виглядають так:
1 місце — Цюріх (Швейцарія)
Як зазначається, 97% мешканців Цюриха задоволені своїм містом. У звіті також вказано, що це також найкраще європейське місто для ЛГБТК+ спільноти, а також для людей похилого віку.
2 місце — Гронінген (Нідерланди)
Це місто в Нідерландах має найбільший паб в Західній Європі. Гронінген вважається чудовим місцем для іммігрантів та молодих людей, а також має велику кількістю зелених та громадських просторів.
3 місце — Копенгаген (Данія)
Данська столиця, як пише звіт, має найвищий рівень безпеки та найменший рівень корупції. Щоправда, має єдиний мінус — в Копенгагені важко знайти доступне житло.
4 місце — Лейпциг (Німеччина)
Це місто на сході Німеччини, за результатами звіту, найкраще придатне для родин з маленькими дітьми. Також тут знаходиться найбільший залізничний вокзал країн Західної Європи, а також завод і музей автовиробника Porsche.
5 місце — Гданськ (Польща)
Це польське місто має величезну кількість культурних об'єктів, а також тут знаходиться один з найбільших портів на Балтійському морі. Гданськ вважається за хороше місце для іммігрантів.
6 місце — Стокгольм (Швеція)
Столицю Королівства Швеція рахують хорошим місцем для життя людей з ЛГБТК+ спільноти, крім того, 95% мешканців задоволені містом.
7 місце — Женева (Швейцарія)
Це швейцарське місто хоч і займає високі позиції в більшості категорій, та водночас займає останнє місце за наявною доступністю житла.
8 місце — Росток (Німеччина)
Німецьке місто Росток прекрасне місто для людей похилого віку та родин з маленькими дітьми. Також Росток — лідер серед інших міст Німеччини за умовами для працевлаштування.
9 місце — Брага (Португалія)
Брагу було визнано найкращим вибором для туристів. Це португальське місто як для іммігрантів, так і для людей похилого віку та родин з маленькими дітьми.
10 місце — Клуж-Напока (Румунія)
В цьому румунському місті розташований технологічний сектор, який бурхливо розвивається. Клуж-Напока також посідає друге місце за можливостями працевлаштування в Європі.
Нагадаємо, що раніше у Єврокомісії прагнуть досягти одностайного рішення щодо допомоги Україні. Разом з тим, там готуються до сценарію, коли не вдасться дійти згоди між всіма 27 країнами ЄС.
Водночас віцепрезидентка Єврокомісії Віра Юрова припустила, скільки часу займе вступ України до Євросоюзу.
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