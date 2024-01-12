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Єврокомісія представила ТОП-10 найкращих міст для життя в ЄС, — чи є в списку Україна

12 січня 2024 17:07
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Ілля Рябінін
редактор
Єврокомісія представила ТОП-10 найкращих міст для життя в ЄС, — чи є в списку Україна
Родина на вулиці в Стокгольмі. Фото ілюстративне: freepik
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Єврокомісії представили свій звіт про якість життя в містах країн Західної Європи. Його складено завдяки опитуванню, проведеного торік, з зими по весну серед 71 153 жителів 83 міст країн ЄС. 

Звіт держустанова опублікувала в мережі

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Як зазначається у звіті, в підбірці українські міста не брали участі. Проте перелік з десяти найкращих міст Європи для життя наразі виглядають так:

1 місце — Цюріх (Швейцарія)

Єврокомісія представила ТОП-10 найкращих міст для життя в ЄС, — чи є в списку Україна
Одна з вулиць Цюріху. Джерело: freepik

Як зазначається, 97% мешканців Цюриха задоволені своїм містом. У звіті також вказано, що це також найкраще європейське місто для ЛГБТК+ спільноти, а також для людей похилого віку.

2 місце — Гронінген (Нідерланди)

Єврокомісія представила ТОП-10 найкращих міст для життя в ЄС, — чи є в списку Україна
Одна з вулиць Гронінгена. Джерело: DvhN

Це місто в Нідерландах має найбільший паб в Західній Європі. Гронінген вважається чудовим місцем для іммігрантів та молодих людей, а також має велику кількістю зелених та громадських просторів.

3 місце — Копенгаген (Данія)

Єврокомісія представила ТОП-10 найкращих міст для життя в ЄС, — чи є в списку Україна
Одна з вулиць Копенгагена. Джерело: pixabay

Данська столиця, як пише звіт, має найвищий рівень безпеки та найменший рівень корупції. Щоправда, має єдиний мінус — в Копенгагені важко знайти доступне житло.

4 місце — Лейпциг (Німеччина)

Єврокомісія представила ТОП-10 найкращих міст для життя в ЄС, — чи є в списку Україна
Вулиця Лейпцигу. Джерело: Meininger

Це місто на сході Німеччини, за результатами звіту, найкраще придатне для родин з маленькими дітьми. Також тут знаходиться найбільший залізничний вокзал країн Західної Європи, а також завод і музей автовиробника Porsche.

5 місце — Гданськ (Польща)

Єврокомісія представила ТОП-10 найкращих міст для життя в ЄС, — чи є в списку Україна
Вулиця у Гданську. Джерело: pulsgdanska.pl

Це польське місто має величезну кількість культурних об'єктів, а також тут знаходиться один з найбільших портів на Балтійському морі. Гданськ вважається за хороше місце для іммігрантів.

6 місце — Стокгольм (Швеція)

Єврокомісія представила ТОП-10 найкращих міст для життя в ЄС, — чи є в списку Україна
Район "старого міста" в Стокгольмі. Джерело: pixabay

Столицю Королівства Швеція рахують хорошим місцем для життя людей з ЛГБТК+ спільноти, крім того, 95% мешканців задоволені містом.

7 місце — Женева (Швейцарія)

Єврокомісія представила ТОП-10 найкращих міст для життя в ЄС, — чи є в списку Україна
Вулиця в Женеві. Джерело: pixabay

Це швейцарське місто хоч і займає високі позиції в більшості категорій, та водночас займає останнє місце за наявною доступністю житла.

8 місце — Росток (Німеччина)

Єврокомісія представила ТОП-10 найкращих міст для життя в ЄС, — чи є в списку Україна
Росток в зимовий період. Джерело: infoglobe.cz

Німецьке місто Росток прекрасне місто для людей похилого віку та родин з маленькими дітьми. Також Росток — лідер серед інших міст Німеччини за умовами для працевлаштування.

9 місце — Брага (Португалія)

Єврокомісія представила ТОП-10 найкращих міст для життя в ЄС, — чи є в списку Україна
Одна з архітектурних пам'яток Браги. Джерело: pixabay

Брагу було визнано найкращим вибором для туристів. Це португальське місто як для іммігрантів, так і для людей похилого віку та родин з маленькими дітьми.

10 місце — Клуж-Напока (Румунія)

Єврокомісія представила ТОП-10 найкращих міст для життя в ЄС, — чи є в списку Україна
Пам'ятник меморандистам в Клуж-Напоці. Джерело: Destepti.ro

В цьому румунському місті розташований технологічний сектор, який бурхливо розвивається. Клуж-Напока також посідає друге місце за можливостями працевлаштування в Європі.

Нагадаємо, що раніше у Єврокомісії прагнуть досягти одностайного рішення щодо допомоги Україні. Разом з тим, там готуються до сценарію, коли не вдасться дійти згоди між всіма 27 країнами ЄС.

Водночас віцепрезидентка Єврокомісії Віра Юрова припустила, скільки часу займе вступ України до Євросоюзу. 

міста
Єврокомісія
Європа
ЄС
життя

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