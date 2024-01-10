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Ермак встретился с семьями военнопленных, которые погибли в Еленовской колонии

10 января 2024 16:37
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Ермак встретился с семьями военнопленных, которые погибли в Еленовской колонии
Глава Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: Офис Президента
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел встречу с родственниками военнослужащих, ставших жертвами или погибшими в Еленовской колонии. Во время встречи проговорили освобождение украинских бойцов из плена, раскрытие фактов военных преступлений со стороны России и способы привлечения этой страны к ответу за свои действия.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам поведения с военнопленными.

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Встреча с родственниками жертв Еленовской колонии

"Мы призываем мировое сообщество к сотрудничеству, обращаемся к тем, кто может оказать помощь", — отметил Андрей Ермак, добавил, что Украина будет прилагать усилия до тех пор, пока последний украинец не будет освобожден.

Встреча с семьями жертв Еленовской колонии
Встреча с семьями жертв Еленовской колонии. Фото: Координационный штаб по вопросам поведения с военнопленными

В свою очередь, глава Координационного штаба Кирилл Буданов напомнил, что с начала полномасштабного нападения России уже освобождены 2828 украинцев.

"Это уникальный случай в мировой истории, когда во время активной фазы вооруженного конфликта удается спасать военнопленных", — сказал он. 

Встреча с семьями жертв Еленовской колонии
Встреча с семьями жертв Еленовской колонии. Фото: Координационный штаб по вопросам поведения с военнопленными

Тем временем, омбудсман по правам человека Дмитрий Лубинец указал, что Украина собирает доказательства преступлений России и информирует международное сообщество о систематических нарушениях Россией прав военнопленных.

Завершая встречу, Андрей Ермак особо подчеркнул значимость общения с семьями защитников, особенно в аспектах записи свидетельств и распространения сведений о военных нарушениях, совершенных Россией.

Встреча с семьями жертв Еленовской колонии
Встреча с семьями жертв Еленовской колонии. Фото: Координационный штаб по вопросам поведения с военнопленными

Напомним, что Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что российские оккупанты были удивлены хорошему отношению к ним во время пребывания в плену. Они благодарили украинцев за человечность.

Также мы сообщали, что 3 января в Украину вернулись более 200 воинов и гражданских. Все они находились в российском плену.

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