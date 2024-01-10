Єрмак зустрівся з сім'ями військовополонених, які загинули в Оленівській колонії

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: Офіс Президента

Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч із родичами військовослужбовців, які стали жертвами або загинули в Оленівській колонії. Під час зустрічі проговорили визволення українських бійців із полону, розкриття фактів воєнних злочинів з боку Росії та способи залучення цієї країни до відповіді за свої дії.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поведінки з військовополоненими.

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Зустріч із родичами жертв Оленівської колонії

"Ми закликаємо світову спільноту до співпраці, звертаємось до тих, хто може надати допомогу", — зазначив Андрій Єрмак, додав, що Україна докладатиме зусиль доти, доки останній українець не буде звільнений.

Зустріч із сім'ями жертв Оленівської колонії. Фото: Координаційний штаб з питань поведінки з військовополоненими

Своєю чергою, голова Координаційного штабу Кирило Буданов нагадав, що з початку повномасштабного нападу Росії вже звільнено 2828 українців.

"Це унікальний випадок у світовій історії, коли під час активної фази збройного конфлікту вдається рятувати військовополонених", — сказав він.

Зустріч із сім'ями жертв Оленівської колонії. Фото: Координаційний штаб з питань поведінки з військовополоненими

Тим часом омбудсман з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що Україна збирає докази злочинів Росії та інформує міжнародна спільнота про систематичні порушення Росією прав військовополонених.

Завершуючи зустріч, Андрій Єрмак особливо наголосив на важливості спілкування з сім'ями захисників, особливо в аспектах запису свідоцтв та розповсюдження відомостей про військові порушення, вчинені Росією.

Зустріч із сім'ями жертв Оленівської колонії. Фото: Координаційний штаб з питань поведінки з військовополоненими

Нагадаємо, що Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що російські окупанти були здивовані хорошим ставленням до них під час перебування у полоні. Вони дякували українцям за людяність.

Також ми повідомляли, що 3 січня до України повернулися понад 200 воїнів та цивільних. Усі вони перебували у російському полоні.