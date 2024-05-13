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Ермак показал эффектное видео уничтожение российских оккупантов

13 мая 2024 15:01
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
Ермак показал эффектное видео уничтожение российских оккупантов
Уничтожение врага дроном. Фото: скриншот
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Украинские защитники продолжают защищать государство от российских захватчиков. Появилось очередное яркое видео ликвидации врагов с помощью беспилотника.

Видео опубликовал руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале в понедельник, 13 мая.

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Ликвидация врага дроном

На видео видно, как российские военные спешно пытаются скрыться в здании. Однако украинские бойцы с помощью беспилотного летательного аппарата уничтожают оккупантов.

Напомним, военные Третьей отдельной штурмовой бригады только через неделю (с 3 по 10 мая) в Харьковской области ликвидировали более 40 российских оккупантов, еще 189 ранили. Кроме того, бойцы оставили врага без важной военной техники, в частности установки 2С9 "Нона", которую противник использовал для наступления своей пехоты.

Всего за минувшие сутки Силы обороны Украины уничтожили еще 1740 оккупантов.

На днях россияне начали наступление в Харьковской области. Враг, в частности, пытается захватить Волчанск. В ISW проанализировали текущую ситуацию вблизи населенного пункта и подвергли критике Запад.

российские войска
ВСУ
Андрей Ермак
оккупанты
дроны
война в Украине
потери оккупантов

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