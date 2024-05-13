Єрмак показав ефектне відео знищення російських окупантів

Знищення ворога дроном. Фото: скриншот

Українські захисники продовжують обороняти державу від російських загарбників. З’явилось чергове яскраве відео ліквідації ворогів за допомогою безпілотника.

Відео опублікував керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі в понеділок, 13 травня.

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Ліквідація ворога дроном

На відео видно, як російські військові поспіхом намагаються сховатися в будівлі. Однак, українські бійці за допомогою безпілотного літального апарата знищують окупантів.

Нагадаємо, військові Третьої окремої штурмової бригади лише за тиждень (з 3 по 10 травня) на Харківщині ліквідували понад 40 російських окупантів, ще 189 поранили. Крім того, бійці лишили ворога без важливої військової техніки, зокрема, установки 2С9 "Нона", яку противник використовував для наступу своєї піхоти.

Загалом за минулу добу Сили оборони України знищили ще 1 740 окупантів.

Як відомо, днями росіяни розпочали наступ на Харківщині. Ворог, зокрема, намагається оточити Вовчанськ. У ISW проаналізували поточну ситуацію поблизу населеного пункту та розкритикували Захід.