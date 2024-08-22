Виктор Ющенко объяснил, почему не бывает мира любой ценой и какое значение во время войны имеет общение между странами

Виктор Ющенко. Фото: facebook.com/president.ukraine

Во время войны странам важно поддерживать общение и иметь общее мнение. Если сейчас не дать справедливую оценку тому злу, которое творит режим Путина и Россия в целом, можно повторить ошибки 1938–1939 годов прошлого века.

Об этом третий президент Украины Виктор Ющенко в интервью для издания диаспоры HromadaMeest рассказал журналистке Ульяне Бойчук.

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Ющенко отметил, что в 1938–1939-х годах Гитлера пытались задобрить, отдавая ему куски чужих территорий. Третий президент Украины вспомнил, что после Мюнхенской конференции Невилл Чемберлен, который тогда был премьер-министром Великобритании, прилетел в Лондон и говорил британцам, что привез им мир, ведь если бы не он и не решение, которое он поддержал, они сидели бы в окопах "за страну, которую немногие даже на карте могут найти", то есть за часть Чехии. На это Уинстон Черчилль сказал ему: "У тебя была возможность выбрать между войной и позором. Ты выбрал позор и в результате получишь позор и войну".

"Так началась история Второй мировой войны. Кто-то недослышал, кто-то не то сказал, кто-то играл в "мир, труд, май" и мир любой ценой. Не бывает мира любой ценой. Если мы сегодня не найдем общего берега в оценке того зла, которое творит режим Путина и Россия как таковая, можем повторить ошибки 1938–1939-х годов прошлого столетия..." — подчеркнул Ющенко.